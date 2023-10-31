ترو أو ناترون: كشف الأسرار الجيولوجية للتكوين الغامض في تشاد

سلطت صور الأقمار الصناعية والبعثات العلمية الضوء على منطقة ترو أو ناترون الغامضة في تشاد، وكشفت عن أعجوبة جيولوجية أذهلت الباحثين لسنوات. تحمل هذه الحفرة البركانية وبحيرة الصودا، الواقعة في شمال تشاد، تشابهًا مذهلاً مع وجه شبحي عند النظر إليها من الأعلى. وقد جذبت السمات الفريدة لهذا التكوين انتباه العلماء ورواد الفضاء على حد سواء.

"الوجه" في Trou au Natron هو نتيجة للأنشطة البركانية المختلفة وتراكم رواسب الملح مع مرور الوقت. تشكل حافة كالديرا الخطوط العريضة، وتلقي ظلالاً غريبة تحدد الحواف. "العيون" و"الأنف" عبارة عن مخاريط جمرة، وهي تلال شديدة الانحدار تحيط بالفتحات البركانية. تعتبر مخاريط الرماد هذه حديثة نسبيًا من الناحية الجيولوجية، ومن المحتمل أنها تشكلت خلال ملايين السنين القليلة الماضية.

أما "الفم" المميز فهو مغطى بقشرة معدنية مكونة من النطرون، وهو خليط من كربونات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم، وكبريتات الصوديوم. تتشكل هذه القشرة عندما تتجمع مياه الينابيع الساخنة على السطح وتتبخر، تاركة وراءها بخارًا غنيًا بالمعادن.

في حين أن ترو أو ناترون لا يزال موقعًا بعيدًا ويصعب الوصول إليه، يواصل العلماء دراسة هذه الأعجوبة الجيولوجية. وكشف تحليل عينات الصخور والحفريات التي تم جمعها في الستينيات أن الحفرة كانت مملوءة ببحيرة جليدية منذ حوالي 1960 عام. في عام 14,000، قامت بعثة بقيادة الباحث الألماني ستيفان كروبلين بجمع عينات من الطحالب المائية المتحجرة التي تشير التقديرات إلى أنها تشكلت منذ حوالي 2015 ألف سنة.

كما ساهمت عمليات رصد الأقمار الصناعية من القمر الصناعي تيرا التابع لناسا في تقديم معلومات قيمة عن المنطقة. ساعدت البيانات التي تم جمعها الباحثين على تجميع جدول زمني تقريبي للأنشطة البركانية، مع اعتبار Trou au Natron واحدًا من أحدث الأحداث الجيولوجية المهمة.

يعد Trou au Natron بمثابة شهادة على التاريخ الجيولوجي الديناميكي لتشاد. وبينما يسعى العلماء لكشف الألغاز المخبأة في أعماقها، تستمر هذه الأعجوبة الطبيعية في أسر خيالنا بمظهرها الآخر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو ترو أو ناترون؟

ج: ترو أو ناترون عبارة عن حفرة بركانية وتكوين بحيرة صودا تقع في شمال تشاد.

س: هل يمكن رؤية Trou au Natron من الفضاء؟

ج: نعم، يمكن رؤية ترو أو ناترون من الفضاء ويشبه وجهًا شبحيًا عند النظر إليه من الأعلى.

س: كم عمر مخاريط الرماد في ترو أو ناترون؟

ج: إن مخاريط الرماد في ترو أو ناترون حديثة نسبيًا، ويُقدر أنها تشكلت خلال ملايين السنين القليلة الماضية.

س: مما تتكون القشرة المعدنية حول "الفم"؟

ج: تتكون القشرة المعدنية حول "فم" ترو أو ناترون من النطرون، وهو خليط من كربونات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم، وكبريتات الصوديوم.

س: هل تمت دراسة Trou au Natron على نطاق واسع؟

ج: يظل ترو أو ناترون موقعًا يصعب الوصول إليه، لكن العلماء أجروا بعثات بحثية وجمعوا عينات من الصخور والحفريات لكشف تاريخها الجيولوجي.