استخدام التعلم الآلي للكشف عن أعمدة غاز الميثان ومكافحة تغير المناخ

طور العلماء في معهد أبحاث الفضاء الهولندي SRON طريقة للكشف عن أعمدة غاز الميثان باستخدام التعلم الآلي. ويساهم الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية، بشكل كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري. ويلعب جهاز TROPOMI، الذي يوفر خريطة عالمية يومية لتركيزات الميثان، دورًا حاسمًا في هذا البحث.

الميثان هو أحد الغازات الدفيئة وله قدرة قوية على الاحتفاظ بالإشعاع الحراري، مما يجعله مساهما كبيرا في ظاهرة الاحتباس الحراري. ورغم أنه يختفي من الغلاف الجوي بسرعة أكبر من ثاني أكسيد الكربون، فإن طناً من غاز الميثان يصدر حرارة أكثر بثلاثين مرة على مدى قرن من الزمن مقارنة بطن من ثاني أكسيد الكربون.

يعد الكشف عن بواعث كبيرة لغاز الميثان، والمعروفة باسم البواعث الفائقة، أولوية في معالجة تغير المناخ. وتشمل هذه الانبعاثات الفائقة محطات النفط والغاز ومناجم الفحم ومقالب القمامة التي تطلق كميات كبيرة من غاز الميثان. ومن خلال إصلاح هذه المصادر، يمكن تحقيق مكاسب مناخية كبيرة.

يعد جهاز TROPOMI، وهو الجهاز الفضائي الوحيد الذي يقدم خرائط عالمية يومية لتركيزات الميثان، ضروريًا في تحديد هذه البواعث الفائقة. طور العلماء في SRON نموذجًا للتعلم الآلي يكتشف تلقائيًا أعمدة الميثان في خرائط TROPOMI. يقوم النموذج بحساب مدى الانبعاثات بناءً على التركيزات المقاسة وسرعات الرياح الحالية.

في البداية، حدد العلماء يدويًا أكبر البواعث، ولكن مع وجود ملايين من وحدات بكسل TROPOMI للبحث عنها، ثبت أن هذا يمثل تحديًا. يقوم نموذج التعلم الآلي الآن بإنشاء قائمة يومية بالاكتشافات، والتي يتم بعد ذلك فحصها يدويًا أسبوعيًا للتأكد من دقتها. يتم نشر أعمدة الميثان المتبقية، والتي يبلغ حجمها عادةً بضعة بكسلات، على الإنترنت. تتم استشارة الأقمار الصناعية ذات الدقة العالية لتحديد البواعث الدقيقة لمزيد من التحقيق والحلول المحتملة.

يمثل الكشف عن أعمدة غاز الميثان فرصة ذهبية في مكافحة تغير المناخ. تسمح الصورة العالمية التي تقدمها TROPOMI للباحثين بتحديد ومعالجة البواعث الفائقة بشكل أكثر فعالية. وحدد الفريق 2974 عمودًا في عام 2021، 45% منها مصدرها صناعة النفط والغاز، و35% من المناطق الحضرية، و20% من مناجم الفحم. هذه الانبعاثات التي يتسبب فيها الإنسان لها تأثير مناخي أكبر من تأثير دولة هولندا بأكملها. يمكن إصلاح العديد من هذه التسريبات بسهولة، مما يجعلها أهدافًا رئيسية للعمل المناخي.

بشكل عام، يلعب التعلم الآلي وأداة TROPOMI دورًا حاسمًا في الكشف عن أعمدة غاز الميثان ومكافحة تغير المناخ. ومن خلال تحديد ومعالجة الانبعاثات الفائقة، يمكن تحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات غاز الميثان، مما يؤدي إلى تقليل تأثير الاحتباس الحراري وكوكب أكثر صحة.

مصادر:

- SRON - نظرة عامة على جميع أعمدة غاز الميثان الصادرة عن الباعثات الفائقة التي اكتشفها TROPOMI في عام 2021. (صورة)

- مقال المصدر: "استخدام TROPOMI والتعلم الآلي للكشف عن بواعث الميثان الفائقة" بقلم SRON (https://www.sron.nl/news/5831-using-tropomi-and-machine-learning-to-detect-methane-super -بواعث)

– مرصد الأمم المتحدة الدولي لانبعاثات الميثان (لم يتم توفير عنوان URL)