السوبرنوفا النادرة يمكن أن تساعد في حل التناقضات حول الكون

تم اكتشاف مستعر أعظم نادر ومشوه، يُعرف باسم SN H0pe، بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. يظهر هذا المستعر الأعظم من النوع 1a ثلاث مرات في صورة واحدة، مما قد يساعد الباحثين على حل التناقض القديم حول الكون.

وتظهر الصورة التي التقطها التلسكوب النجم المنفجر على شكل قوس من الضوء البرتقالي مع ثلاث نقاط مضيئة تحيط بمجموعة مجرات تقع على بعد حوالي 4.5 مليار سنة ضوئية من الأرض. هذه الظاهرة هي نتيجة عدسة الجاذبية، وهو التأثير الذي يحدث عندما يمر الضوء من جسم بعيد عبر الفضاء المشوه بجاذبية جسم ضخم في المقدمة، مثل مجرة ​​كبيرة. تعمل عدسة الجاذبية على تكبير الجسم البعيد، مما يسهل على العلماء تحليله.

على الرغم من أنه يبدو كما لو أن هناك ثلاثة مصادر ضوئية منفصلة يتم عدسة المجرة الأمامية، إلا أن المستعر الأعظم يتضاعف مرتين من خلال تأثير العدسة. يقع SN H0pe على بعد حوالي 16 مليار سنة ضوئية منا.

يعتقد عالم الفيزياء الفلكية إيثان سيجل أن SN H0pe يمكن أن يساعد في حل "توتر هابل"، وهو تناقض بين طريقتين لتقدير معدل توسع الكون. تتضمن إحدى الطرق قياس التوسع باستخدام إشعاع الخلفية الكونية الميكروي (CMB)، بينما تقيس الطريقة الأخرى حركة أجسام معينة بعيدًا عنا. تؤدي الطريقتان باستمرار إلى نتائج مختلفة قليلاً، ويكافح العلماء لفهم هذا التناقض.

SN H0pe هو مستعر أعظم من النوع 1a، يُعرف باسم "الشمعة القياسية"، والتي تسمح لعلماء الفلك بقياس توسع الكون بدقة. تتمتع هذه المستعرات الأعظم بضياء أولي ثابت وتخفت بنفس المعدل مع مرور الوقت. ومن خلال مقارنة الشموع القياسية ذات المسافات المتفاوتة من الأرض، يستطيع العلماء تحديد مدى سرعة ابتعادها عنا واستنتاج معدل توسع الكون.

ما يميز SN H0pe هو أنه ثاني أبعد مستعر أعظم من النوع 1a تم اكتشافه على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدسة الجاذبية والازدواجية في الصور توفر للباحثين بيانات أكثر قيمة من المعتاد.

إن استخدام المستعرات الأعظمية المكررة لمعالجة توتر هابل ليس مفهومًا جديدًا. في دراسة سابقة، استخدم العلماء بيانات من مستعر أعظم رباعي العدسات يسمى Refsdal لحساب قيمة منقحة لثابت هابل. وفي حين أن هذا لا يزال يختلف عن القيمة المحسوبة باستخدام CMB، فقد تم تقليل الفرق بين الاثنين.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان SN H0pe يمكنه المساعدة في تحديد قيمة أكثر موثوقية لثابت هابل. ومع ذلك، فإن الباحثين متفائلون بأنه من خلال الاستفادة من قدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي، قد يكونون قادرين على تحديد الشموع القياسية الأكثر بعدًا وحل لغز توتر هابل في نهاية المطاف.

التعاريف:

- المستعر الأعظم: انفجار قوي ومضيء يحدث خلال المراحل التطورية النهائية لنجم ضخم.

– عدسة الجاذبية: ظاهرة تحدث عندما تؤدي جاذبية جسم ضخم إلى ثني الضوء القادم من جسم أبعد، مما يؤدي إلى إنشاء صورة مشوهة أو مكبرة.

- ثابت هابل: مقياس لمعدل توسع الكون.

– الخلفية الكونية الميكروية (CMB): بقايا الإشعاع الناتج عن الانفجار الكبير، والذي يتخلل الكون بأكمله.

مصادر:

– مقال المصدر: “BigThink.com” بقلم إيثان سيجل، 20 سبتمبر 2023