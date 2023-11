اكتشاف ثوري يلقي الضوء على طبيعة النجوم الكبار

By

توصل العلماء في جامعة ليدز إلى اكتشاف رائد يمكن أن يعيد تشكيل فهمنا بالكامل للنجوم Be، وهي من أهم النجوم وأكثرها شيوعًا في الكون. كانت الافتراضات السابقة تشير إلى أن النجوم Be موجودة بشكل أساسي في أنظمة نجمية مزدوجة، لكن الأدلة الجديدة تشير إلى أنها قد تكون في الواقع جزءًا من أنظمة نجمية ثلاثية.

بقيادة دكتوراه. الطالب جوناثان دود والبروفيسور رينيه أودماير، استخدم الباحثون بيانات من القمر الصناعي غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لتحليل حركة هذه النجوم عبر سماء الليل. أشارت ملاحظاتهم إلى أن نجوم Be لديها معدل رفاق أقل من المتوقع، مما أثار في البداية تساؤلات حول تكوينها.

ومع ذلك، كشفت المزيد من التحقيقات أنه عند المسافات الفاصلة الأكبر، يكون معدل النجوم المرافقة مشابهًا بين نجوم Be ونجوم B الأخرى. وهذا ما دفع الباحثين إلى استنتاج وجود نجم ثالث غالبًا في هذه الأنظمة، مما دفع النجم المرافق إلى الاقتراب من النجم Be. يتيح هذا القرب إمكانية نقل الكتلة من نجم إلى آخر، مما يؤدي إلى تكوين قرص النجم Be المميز.

يتحدى هذا الاكتشاف الإجماع السابق على أن الأقراص المحيطة بالنجوم Be ناتجة فقط عن الدوران السريع للنجوم نفسها. ومن خلال النظر في تأثير الأنظمة النجمية الثلاثية، عمّق العلماء فهمنا لتكوين وتطور هذه الأجسام المثيرة للاهتمام.

يقول الباحث الرئيسي البروفيسور أودمايجر: "إن حقيقة أننا لا نراها قد تكون بسبب أنها أصبحت الآن خافتة جدًا بحيث لا يمكن اكتشافها"، مما يشير إلى أن هذه النجوم المرافقة ربما أصبحت أصغر حجمًا وأكثر خفوتًا بعد أن جردها "مصاص الدماء" من كتلتها. كن نجما.

يلقي هذا البحث ضوءًا جديدًا على الديناميكيات المعقدة لنجوم Be ويسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث في أنظمة النجوم المتعددة. ومن خلال توسيع معرفتنا بهذه النجوم الضخمة، نكتسب رؤى قيمة حول العمليات الأوسع لتطور النجوم.

أسئلة وأجوبة

ما هي نجوم Be؟

نجوم بي هي مجموعة فرعية من نجوم بي التي تتميز بوجود قرص محيطي مصنوع من مادة غازية. تشبه هذه الأقراص حلقات زحل في نظامنا الشمسي.

ما مغزى هذا الاكتشاف؟

إن اكتشاف إمكانية وجود النجوم Be في أنظمة النجوم الثلاثية يتحدى الافتراضات السابقة حول تكوينها وتطورها. إنه يوفر رؤى قيمة حول الديناميكيات المعقدة لهذه الأجسام ويعمق فهمنا لتطور النجوم بشكل عام.

كيف تم هذا الاكتشاف؟

وقام الباحثون بتحليل بيانات من القمر الصناعي غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي يتتبع حركة النجوم عبر سماء الليل. ومن خلال مراقبة تحركات نجوم Be، تمكنوا من استنتاج وجود نجم ثالث في كثير من الحالات، مما يؤثر على تكوين قرص نجم Be.

ما هي الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للبحوث المستقبلية؟

يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لاستكشاف طبيعة النجوم Be ودور الأنظمة النجمية المتعددة في تكوينها. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم ديناميكيات هذه الأنظمة والعمليات التي تنطوي عليها نقل الكتلة بين النجوم بشكل كامل.