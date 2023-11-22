اكتشاف جديد يكشف أن النجوم الثلاثية يمكن أن تغير فهمنا للنجوم الضخمة

سلطت دراسة جديدة رائدة أجراها علماء من جامعة ليدز الضوء على جانب غير معروف سابقًا من نجوم Be الضخمة. يتحدى البحث، الذي أجراه طالب الدكتوراه جوناثان دود والبروفيسور رينيه أودماير من كلية الفيزياء وعلم الفلك، الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن النجوم Be موجودة في المقام الأول كنجوم مزدوجة، مما يشير بدلاً من ذلك إلى أنها يمكن أن تكون في الواقع جزءًا من أنظمة ثلاثية.

تتميز نجوم كن، وهي مجموعة فرعية من نجوم بي، بوجود قرص غازي يحيط بها، يذكرنا بحلقات زحل في نظامنا الشمسي. وعلى الرغم من أن هذه النجوم معروفة منذ أكثر من قرن، إلا أن أصولها ظلت لغزا حتى الآن. وكان الإجماع السائد بين علماء الفلك على أن أقراص الغاز تشكلت بسبب الدوران السريع لنجوم Be، والذي يعزى بدوره إلى التفاعلات بين النجوم في نظام ثنائي.

ومع ذلك، اكتشف الباحثون أدلة تشير إلى أن النجوم Be توجد في كثير من الأحيان كجزء من أنظمة ثلاثية بدلاً من أنظمة ثنائية. ومن خلال تحليل البيانات الواردة من القمر الصناعي غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، لاحظوا حركة النجوم عبر سماء الليل على مدى فترات طويلة من الزمن. كشف هذا التحليل الدقيق عن تذبذبات ولوالب دقيقة في مسار النجوم، مما يشير إلى وجود مرافقين إضافيين.

ومن اللافت للنظر أن الدراسة وجدت أن نجوم Be يبدو أن لديهم معدل رفاق أقل مقارنة بنجوم B في البداية. ومع ذلك، يرى الفريق أن هذا التناقض قد يعزى إلى حقيقة أن هؤلاء المرافقين أصبحوا خافتين للغاية بحيث لا يمكن اكتشافهم. أكدت المزيد من التحقيقات باستخدام مجموعة مختلفة من البيانات أن معدل النجوم المرافقة بين النجوم B وBe يصبح قابلاً للمقارنة عند مسافات أكبر، مما يشير إلى تورط نجم ثالث في كثير من الحالات.

هذا الفهم الجديد لانتشار الأنظمة الثلاثية بين نجوم Be له آثار بعيدة المدى على مختلف مجالات علم الفلك. وقد يساهم في فهمنا للثقوب السوداء، والنجوم النيوترونية، وحتى مصادر موجات الجاذبية. ويشير البروفيسور أودماير إلى أن هذه النتائج توفر رؤى قيمة حول الأجسام التي تؤدي إلى ظهور موجات الجاذبية، مثل اندماج الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية. علاوة على ذلك، يؤكد الاكتشاف على أهمية النظر في أنظمة النجوم الثلاثية في دراسة تطور النجوم.

تم إجراء هذا البحث الرائد، بتمويل من مجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا (STFC)، من قبل فريق تعاوني من العلماء من جامعة ليدز، بما في ذلك طلاب الدكتوراه جوناثان دود وإسحاق رادلي، إلى جانب الدكتور ميغيل فيوك من مرصد ALMA في تشيلي والدكتورة أبيجيل فروست من المرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي نجوم Be؟

النجوم Be هي مجموعة فرعية من نجوم B التي تظهر قرصًا غازيًا مميزًا يحيط بها، على غرار حلقات زحل في نظامنا الشمسي.

كيف تكونت النجوم؟

وحتى هذا الاكتشاف الأخير، كان تشكل نجوم Be لغزا في مجال علم الفلك. وكان يُعتقد سابقًا أن القرص الغازي المحيط بهذه النجوم كان نتيجة لدورانها السريع، والذي غالبًا ما يكون ناجمًا عن تفاعلات مع نجم مرافق في نظام ثنائي.

ماذا اكتشفت الدراسة عن Be Stars؟

وجدت الدراسة دليلاً على أن النجوم Be، التي كان يُعتقد سابقًا أنها موجودة بشكل رئيسي في الأنظمة الثنائية، موجودة بشكل أكثر شيوعًا في الأنظمة الثلاثية. وجود نجم ثالث غالبًا ما يجبر الرفيق على الاقتراب من نجم Be، مما يؤدي إلى انتقال الكتلة وتكوين قرص الغاز المميز.

ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

إن اكتشاف الأنظمة النجمية الثلاثية بين نجوم Be له آثار كبيرة على مجالات مختلفة من علم الفلك. يمكن أن يساهم في فهمنا للثقوب السوداء والنجوم النيوترونية ومصادر موجات الجاذبية. علاوة على ذلك، فإنه يسلط الضوء على أهمية النظر في الأنظمة النجمية الثلاثية في دراسة تطور النجوم.