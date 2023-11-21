الكشف عن القصة غير المروية: ثلاثية الفصوص وأسرار الجغرافيا القديمة

سلط اكتشاف رائد مؤخرًا الضوء على العالم القديم، وزود العلماء بمعلومات قيمة حول الروابط الجغرافية لعصور ما قبل التاريخ. من أعماق منطقة لم يتم استكشافها إلا قليلاً في تايلاند، ظهرت عشرة أنواع جديدة من ثلاثيات الفصوص، مما أسر الباحثين بسردهم المقنع. هذه المخلوقات البحرية المنقرضة منذ زمن طويل، المزينة برؤوس ساحرة على شكل نصف قمر، تقدم لمحة عن أحجية رائعة من الماضي.

ظلت هذه الحفريات ثلاثية الفصوص، المحاصرة داخل طبقات من الرماد المتحجر في الحجر الرملي، مخفية لمدة مذهلة تبلغ 490 مليون سنة. الحجر الرملي، الذي تشكل من الانفجارات البركانية، استقر في قاع المحيط وتجمد في طبقة خضراء مميزة تسمى التوف. على عكس الأنواع الأخرى من الصخور أو الرواسب، يحتوي التوف على بلورات الزركون - وهو معدن تشكل أثناء الانفجارات البركانية ويتمتع بمرونة لا مثيل لها.

تشتهر بلورات الزركون بثباتها الكيميائي، ومقاومتها للحرارة، ومقاومتها للعوامل الجوية. تحتوي هذه البلورات غير العادية على ذرات اليورانيوم التي تتحلل تدريجياً بمرور الوقت، وتتحول إلى ذرات رصاص. ومن خلال استخدام تقنيات النظائر المشعة، يمكن للباحثين تحليل عمر بلورات الزركون، ومن ثم تحديد عمر الانفجار وعمر الحفرية.

خلال العصر الكامبري، منذ ما بين 497 و485 مليون سنة، كانت أحجار الطفس من هذا العصر بالذات نادرة للغاية. ومع ذلك، فإن اكتشاف هذه الحفريات ثلاثية الفصوص في تايلاند قد كشف الستار عن هذه الفترة الغامضة. لا توفر الحفريات نظرة ثاقبة لجغرافية تايلاند القديمة فحسب، بل تتيح أيضًا فهمًا أفضل للحفريات المماثلة المكتشفة في الصين وأستراليا وحتى أمريكا الشمالية.

تم اكتشاف حفريات ثلاثية الفصوص، التي تقع على جزيرة تسمى كو تاروتاو، ضمن نطاق أحد مواقع الحدائق الجيولوجية التابعة لليونسكو، مما يجذب فرقًا دولية من العلماء لكشف أسرارها. ومن بين النتائج الأكثر إثارة للاهتمام هو وجود اثني عشر نوعًا من ثلاثية الفصوص لم يسبق لها مثيل في تايلاند ولكن من المعروف أنها تعيش في أجزاء أخرى من العالم. يقدم هذا الرابط بين تايلاند وأستراليا لمحة آسرة عن الترابط بين القارات القديمة.

أثناء حياة ثلاثية الفصوص، كانت هذه المناطق متوضعة على الحواف الخارجية لغوندوانالاند، وهي قارة عملاقة قديمة تضم أفريقيا والهند وأستراليا وأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية. ويعمل الجيولوجيون والباحثون الآن بجد لتحديد الموقع الدقيق لهذه المنطقة مقارنة ببقية غوندوانالاند، وتجميع أهميتها التاريخية في اللغز الأكبر المتمثل في قارات الأرض المتغيرة باستمرار.

ومن خلال اكتشاف أنواع مثل Tsinania Sirindhornae، التي سُميت على اسم الأميرة التايلاندية الملكية مها شاكري سيريندهورن، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة لعمر ثلاثية الفصوص هذه. إن ربط الأنواع الموجودة في تايلاند بالأنواع ذات الصلة في الصين سيوفر معلومات مهمة عن جدولها الزمني وتطورها.

في هذا السجل المذهل للتاريخ القديم الذي كشفت عنه حفريات ثلاثية الفصوص، نكشف النقاب عن نسيج غني من التغير التطوري والانقراض. لقد تركت الأرض وراءها هذا السجل الذي لا يقدر بثمن، مما يمكّننا من فهم التحديات التي نواجهها في الحاضر والمستقبل بشكل أفضل. كلما تعلمنا أكثر من هذه الحفريات الرائعة، أصبحنا أكثر استعدادًا للتعامل مع تعقيدات كوكبنا اليوم.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هي ثلاثية الفصوص؟

ج: ثلاثيات الفصوص هي كائنات بحرية منقرضة تتميز برؤوسها التي تشبه نصف القمر وتتنفسها من خلال أرجلها.

س: كم عمر حفريات ثلاثية الفصوص المكتشفة في تايلاند؟

ج: يبلغ عمر حفريات ثلاثية الفصوص الموجودة في تايلاند حوالي 490 مليون سنة.

س: ما أهمية الطوف الذي وجدت فيه الحفريات؟

ج: إن الطف الذي يحتوي على حفريات ثلاثية الفصوص غني ببلورات الزركون، مما يسمح للباحثين بتحديد عمر الحفريات بدقة والحصول على نظرة ثاقبة للتاريخ الجيولوجي لمختلف المناطق.

س: كيف تساعد هذه الحفريات الباحثين على فهم الجغرافيا القديمة؟

ج: إن اكتشاف حفريات ثلاثية الفصوص في تايلاند يوفر معلومات قيمة حول الروابط الجغرافية بين المناطق المختلفة خلال العصر الكامبري. ومن خلال مقارنتها بالحفريات الموجودة في أجزاء أخرى من العالم، يمكن للباحثين أن يفهموا بشكل أفضل التوزيع القديم للكتل الأرضية، مثل غوندوانالاند.

س: ما أهمية النوع الذي يحمل اسم الأميرة الملكية التايلاندية؟

ج: إن الأنواع التي تحمل اسم الأميرة الملكية التايلاندية، تسينانيا سيريندورناي، لديها القدرة على تحديد عمر الأنواع ذات الصلة الموجودة في الصين، مما يساعد العلماء على تجميع الجدول الزمني التطوري لهذه ثلاثية الفصوص.