ثلاثية الفصوص المتحجرة تكشف عن الوجبة الأخيرة بتفاصيل مذهلة

كشف اكتشاف حديث لفريق من علماء الحفريات عن الوجبة الأخيرة لثلاثية الفصوص المتحجرة من العصر الأوردوفيشي. كان ثلاثي الفصوص، المسمى Bohemolichas incola، محفوظًا جيدًا لدرجة أن الباحثين تمكنوا من التعرف على بقايا وجبته في معدته المتحجرة.

وباستخدام التصوير المقطعي السنكروتروني الدقيق، عثر الفريق على أصداف مجزأة لمخلوقات بحرية مختلفة، بما في ذلك الصدفيات، والهيوليث، وذوات الصدفتين. وهذا هو أول دليل مباشر على النظام الغذائي لثلاثية الفصوص، مما يوفر معلومات قيمة عن عاداتها الغذائية. ونشرت النتائج في مجلة الطبيعة.

تم العثور على معدة ثلاثية الفصوص مملوءة بالطعام، مما يشير إلى أنها كانت تستعد للتساقط. المفصليات، مثل ثلاثية الفصوص، تملأ الجهاز الهضمي بالماء أو الهواء أو الطعام للمساعدة في كسر هيكلها الخارجي عند طرح الريش. لاحظ الباحثون أيضًا علامات تشير إلى أن ثلاثي الفصوص كان قد بدأ للتو في التساقط، حيث كان الدرع مضطربًا قليلاً.

تم اكتشاف أحفورة ثلاثية الفصوص منذ أكثر من قرن وتم حفظها في متحف بوروسلاف هوراك في جمهورية التشيك. وبفضل التقدم التكنولوجي، وخاصة التصوير المقطعي السنكروتروني الدقيق، تمكن الباحثون من دراسة العينة بالتفصيل والكشف عن وجبتها الأخيرة.

تم العثور على ثلاثي الفصوص ليكون مغذيًا غير انتقائي، حيث يستهلك كل ما يواجهه وكان صغيرًا بما يكفي ليناسب فمه أو يتكسر بسهولة. ولم يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كانت المواد الغذائية حية أم ميتة أو مزيجًا من الاثنين.

يُعزى الحفاظ الرائع على ثلاثية الفصوص إلى دفنها بواسطة تدفق طيني تحت الماء. يشبه هذا الحفظ حفريات أخرى رائعة، مثل حيوان ثديي وديناصور منقاري تم العثور عليهما متشابكين مع بعضهما البعض. في هذه الحالة، تم تجنب الأنسجة الرخوة لثلاثية الفصوص من قبل الزبالين، ربما بسبب الظروف الضارة في الجهاز الهضمي.

يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول حياة ثلاثية الفصوص ويعرض الحفاظ الرائع الذي يمكن أن توفره الحفريات. ويسلط الضوء على أهمية استخدام التقنيات المتقدمة لكشف أسرار الماضي القديم.

مصادر:

– الطبيعة – دراسة منشورة في مجلة الطبيعة تصف الوجبة الأخيرة لثلاثية الفصوص.

– جيزمودو – اقتباس من المؤلف المشارك في الدراسة بير أهلبرج حول عادات التغذية لثلاثية الفصوص.

- التقارير العلمية - إشارة إلى ورقة تصف أحفورة مماثلة لحيوان ثديي وديناصور منقاري.