كشف أسرار تاريخ الأرض باستخدام المؤشرات الحيوية

لعبت البكتيريا الزرقاء دورًا محوريًا في تشكيل تاريخ الأرض من خلال إدخال الأكسجين الجوي لأول مرة. إن فهم تطورها أمر بالغ الأهمية لاكتساب نظرة ثاقبة حول تكوين النظم البيئية الحديثة. لسنوات عديدة، اعتقد العلماء أن 2-ميثيلهوبان، وهو نوع محدد من الدهون الأحفورية، كان بمثابة علامة حيوية موثوقة لتحديد البكتيريا الزرقاء في الرواسب التي يعود تاريخها إلى مئات الملايين من السنين. ومع ذلك، فقد تحدت الاكتشافات الحديثة هذا الافتراض من خلال الكشف عن أن البكتيريا الأخرى، على وجه التحديد Alphaproteobacteria، يمكنها أيضًا إنتاج هذه الدهون.

وقد شرع فريق من الباحثين الدوليين، بقيادة يوسوكي هوشينو من مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض GFZ وبنجامين نيترشيم من مركز MARUM لعلوم البيئة البحرية بجامعة بريمن، في دراسة لكشف الحقيقة. كان تركيزهم منصبًا على فهم التنويع التطوري وتوزيع الجينات المسؤولة عن تصنيع الدهون الأصلية لـ 2-ميثيلهوبان، وخاصة جين HpnP. ومن خلال تحليل اكتساب هذه الجينات في كائنات حية مختلفة، كان هدفهم تحديد المجموعات القادرة على إنتاج العلامة الحيوية.

ألقت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Ecology & Evolution، ضوءًا جديدًا على التاريخ التطوري للبكتيريا الزرقاء. اكتشف الباحثون أن جين HpnP من المحتمل أن يكون موجودًا في آخر سلف مشترك للبكتيريا الزرقاء منذ أكثر من ملياري عام، في حين أن ظهوره في Alphaproteobacteria حدث قبل حوالي 750 مليون سنة فقط. وهذا يعني أن 2-ميثيلهوبان يمكن اعتباره علامة حيوية موثوقة لتحديد البكتيريا الزرقاء المنتجة للأكسجين خلال فترات محددة من تاريخ الأرض.

من خلال الجمع بين علم الوراثة وعلم الرواسب وعلم الأحياء القديمة والكيمياء الجيولوجية، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية النهج متعدد التخصصات في تحسين فهمنا للنظم البيئية القديمة. إن استخدام المؤشرات الحيوية، مثل 2-ميثيلهوبان، يسمح للعلماء بإعادة بناء البيئات المبكرة بدقة أكبر، مما يوفر رؤى قيمة حول ماضي الأرض.

أسئلة وأجوبة

ما هي المؤشرات الحيوية؟

المؤشرات الحيوية هي مؤشرات قابلة للقياس توجد في الكائنات الحية أو بقاياها، والتي توفر معلومات حول العمليات البيولوجية، أو الظروف البيئية، أو التاريخ التطوري.

لماذا تعتبر البكتيريا الزرقاء مهمة؟

لعبت البكتيريا الزرقاء دورًا حاسمًا في تاريخ الأرض من خلال إدخال الأكسجين الجوي لأول مرة، مما أدى إلى تطوير النظم البيئية الهوائية.

ما هي 2-ميثيلهوبان؟

2-ميثيلهوبان هو نوع محدد من الدهون الأحفورية التي تعتبر علامة حيوية للبكتيريا الزرقاء. ومع ذلك، فقد تم اكتشاف أن البكتيريا الأخرى، مثل Alphaproteobacteria، يمكنها أيضًا إنتاج هذه الدهون.

ماذا كشفت الدراسة؟

وكشفت الدراسة أن الجين المسؤول عن تصنيع 2-ميثيلهوبان، والمعروف باسم HpnP، من المحتمل أن يكون موجودًا في آخر سلف مشترك للبكتيريا الزرقاء منذ أكثر من ملياري سنة. وقد حدث ظهورها في البكتيريا ألفا بروتوبتيريا في وقت لاحق، منذ حوالي 750 مليون سنة.

كيف يمكن للمؤشرات الحيوية تحسين فهمنا للنظم البيئية المبكرة؟

توفر المؤشرات الحيوية، مثل 2-ميثيلهوبان، معلومات قيمة حول كائنات أو عمليات محددة كانت موجودة في البيئات القديمة. ومن خلال تحليل هذه المؤشرات الحيوية، يمكن للعلماء إعادة بناء النظم البيئية المبكرة بدقة أكبر والحصول على نظرة ثاقبة لتاريخ الأرض.