جهاز رصد الغازات المتعددة (MGM) لرصد أنواع الغاز في محطة الفضاء الدولية

تحتاج ناسا إلى جهاز استشعار للغاز يمكنه مراقبة مجموعة واسعة من الأنواع على متن المركبات الفضائية. يجب أن يكون المستشعر قادرًا على قياس المكونات الرئيسية مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء بدقة عالية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون قادرًا على قياس أول أكسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وكلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين والأمونيا والهيدرازين الكيميائي بحساسية عالية وخصوصية في مختلف الظروف البيئية.

ولتلبية هذا المطلب، قامت وكالة ناسا بتكليف شركة Vista Photonics بتطوير مشروع محلل الغاز الشاذ (AGA). إن AGA عبارة عن جهاز مراقبة متعدد الغازات قائم على ليزر ديود قابل للضبط ويمكنه قياس جميع الأنواع المحددة بالإضافة إلى الهيدرازين الكيميائي. مهد العرض التكنولوجي لمدة عامين لـ MGM على محطة الفضاء الدولية الطريق لتطوير AGA.

حاليًا، تم تسليم ثلاث وحدات تطوير هندسية من AGA إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا للاختبار. تخضع هذه الوحدات لاختبارات مختلفة للتأكد من موثوقيتها ووظائفها في البيئة الفضائية. سيكون AGA بمثابة جهاز طيران بالغ الأهمية لكل من Orion ومحطة الفضاء الدولية.

بالإضافة إلى اهتمام ناسا، أبدت البحرية الأمريكية أيضًا اهتمامًا باختبار الجهاز الشبيه بـ AGA. تخطط البحرية لتحديث معدات المراقبة البيئية للغواصات وتدرس إجراء تجربة بحرية لجهاز أكثر قدرة يعتمد على AGA. تعمل Vista Photonics بنشاط على تطوير بنية قابلة للتطوير تعتمد على AGA للبحرية، والتي تتضمن غازات إضافية مثل الفورمالديهايد والإيثيلين وأكسيد النيتروز وثاني أكسيد النيتروجين وفريون R12/R134a والأكرولين.

تم تطوير التكنولوجيا الأساسية لـ AGA بواسطة شركة Vista Photonics من خلال برنامج أبحاث ابتكارات الأعمال الصغيرة (SBIR)، وقد سمح التمويل الإضافي من وكالة ناسا بتوسيعها وتطويرها.

بشكل عام، تهدف مشاريع MGM وAGA إلى توفير قدرات موثوقة ودقيقة لمراقبة الغاز للمركبات الفضائية والغواصات، مما يضمن سلامة ورفاهية رواد الفضاء والبحارة في هذه البيئات.

مصادر:

– ناسا: أبحاث محطة الفضاء الدولية

– Vista Photonics: مشروع محلل الغاز الشاذ