التقدم في التحليل الطيفي للامتصاص

مطيافية الامتصاص هي أداة كيميائية تحليلية تقيس شدة الضوء الذي تمتصه العينة كدالة للطول الموجي. توفر هذه التقنية معلومات قيمة حول البنية الإلكترونية، والحالة الكمومية، وتركيز العينة، والتفاعل مع الجزيئات الأخرى. أحد مجالات الاهتمام في التحليل الطيفي للامتصاص هو دراسة الجزيئات التي يمكنها امتصاص فوتونين من الضوء منخفض الطاقة في وقت واحد. هذه الجزيئات لديها مجموعة واسعة من التطبيقات في مختلف المجالات، بما في ذلك الفحص المجهري، وتخزين البيانات، والعلاجات الطبية.

ومع ذلك، فإن دراسة هذه الظاهرة من خلال التجريب المباشر أمر صعب، وغالباً ما تستخدم المحاكاة الحاسوبية كأداة تكميلية. تقدم عمليات المحاكاة رؤية مجهرية يصعب الحصول عليها من خلال التجارب. المشكلة هي أن محاكاة الجزيئات الأكبر حجمًا تتطلب موارد حسابية واسعة النطاق ويمكن أن تستغرق أيامًا أو حتى أشهرًا لمعالجتها.

ولمعالجة هذه المشكلة، اقترح الفيزيائي تارسيوس ناسيمنتو راموس وزملاؤه طريقة بديلة للحساب في منشور حديث في مجلة الفيزياء الكيميائية. راموس، الذي حصل على درجة الدكتوراه في معهد الفيزياء بجامعة ساو باولو، يعمل حاليًا باحثًا في جامعة نامور في بلجيكا.

قام الباحثون بتقييم أداء الطريقة شبه التجريبية التي كانت تستخدم على نطاق واسع في الماضي ولكنها فقدت شعبيتها بسبب طبيعتها التقريبية. وباستخدام هذه الطريقة، تمكنوا من تقليل وقت الحساب بشكل كبير إلى أربع ساعات فقط على جهاز كمبيوتر تقليدي. سمحت لهم تكلفة الحوسبة المنخفضة هذه بدراسة عينة إحصائية كبيرة لعمليات المحاكاة الخاصة بهم.

هذا التقدم في عمليات محاكاة التحليل الطيفي للامتصاص له آثار واعدة على الأبحاث المستقبلية. فهو يوفر طريقة أكثر كفاءة ويمكن الوصول إليها لدراسة سلوك الجزيئات التي يمكنها امتصاص فوتونين من الضوء منخفض الطاقة. ومن خلال فهم خصائص هذه الجزيئات وتطبيقاتها، يمكن للباحثين استكشاف إمكاناتها بشكل أكبر في مجالات مثل الفحص المجهري وتخزين البيانات والطب.

مرجع:

– مجلة الفيزياء الكيميائية (JCP)