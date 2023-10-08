الكشف عن جمجمة ترايسيراتوبس المكتشفة حديثًا في متحف ألبرتا

تم الكشف عن جمجمة ترايسيراتوبس يبلغ طولها حوالي مترين وعرضها مترين، يعتقد أنها لديناصور عاش قبل 68 إلى 69 مليون سنة، في متحف في ألبرتا بكندا. تعد هذه الجمجمة اكتشافًا نادرًا في سفوح جنوب غرب ألبرتا حيث تكون حفريات الديناصورات غير شائعة. وتم اكتشاف العينة، التي تحمل اسم "كالي"، على طول كالوم كريك، أحد روافد نهر أولدمان.

تم العثور على الجمجمة في عام 2014 وتم جمعها من قبل الفنيين في عام 2015 خلال عملية مسح عقب الفيضانات الشديدة في المنطقة. لقد أمضى سنوات عديدة في المختبر للاستعداد للبحث والعرض. نظرًا لحجمها ووزنها، كان لا بد من إزالة الجمجمة من الصخور المحيطة بها في أجزاء أصغر.

واستغرق طاقم المتحف أكثر من 6,500 ساعة عمل على مدى سبع سنوات لإعداد الحفرية، وإزالة أكثر من 815 كيلوغراما من الصخور الصلبة. تزن الجمجمة نفسها حوالي 500 كيلوغرام، مما يجعلها اكتشافًا ضخمًا ومثيرًا للإعجاب. يُعتقد أن ترايسيراتوبس لم يكتمل نموه بالكامل، مما يشير إلى أنه كان من الممكن أن ينمو بشكل أكبر لو عاش لفترة أطول.

بالإضافة إلى جمجمة ترايسيراتوبس، يعرض معرض "الحفريات تحت المجهر" الجديد في المتحف آثار أقدام ديناصور، وجمجمة ديناصور مقرن أخرى، وتمساح أحفوري، وحفريات نباتية. ومن المتوقع نشر المزيد من الأبحاث العلمية المتعلقة بالحفرية في المستقبل.

المصادر: الصحافة الكندية