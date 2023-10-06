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الكشف عن جمجمة ترايسيراتوبس المكتشفة حديثًا في متحف ألبرتا

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 6، 2023
الكشف عن جمجمة ترايسيراتوبس المكتشفة حديثًا في متحف ألبرتا

تم الكشف عن جمجمة ترايسيراتوبس يبلغ طولها حوالي مترين وعرضها مترين في متحف في ألبرتا بكندا. تم اكتشاف الجمجمة في سفوح جنوب غرب ألبرتا في عام 2014 وتم جمعها من قبل الفنيين في عام 2015، خلال عملية مسح أعقبت فيضانات عام 2013 في جنوب ألبرتا.

ويعتبر ترايسيراتوبس، الذي عاش قبل 68 إلى 69 مليون سنة، من الاكتشافات النادرة في المنطقة. تقع الجمجمة، التي تم العثور عليها على طول كالوم كريك، على بعد حوالي ساعتين جنوب كالجاري وثلاثين كيلومترًا شمال لوندبريك. أمضت العينة عدة سنوات في المختبر لتحضيرها للبحث والعرض.

تضمنت عملية التحضير كسر الجمجمة إلى قطع أصغر نظرًا لحجمها ووزنها. وأمضى الفريق في المتحف أكثر من 6,500 ساعة على مدى سبع سنوات لإزالة أكثر من 815 كيلوغراما من الصخور الصلبة لكشف الجمجمة. تزن الجمجمة نفسها حوالي 500 كيلوغرام وتعتبر ضخمة جدًا.

ويُعتقد أن التريسيراتوبس صغير الحجم، لأنه لم يكتمل نموه بعد. وهذا يشير إلى أنه كان من الممكن أن ينمو بشكل أكبر لو عاش لفترة أطول. أطلق موظفو المتحف على الحفرية اسم "كالي" على اسم المنطقة التي تم العثور عليها فيها.

بالإضافة إلى جمجمة ترايسيراتوبس، يضم معرض "الحفريات تحت المجهر" الجديد في المتحف قطعًا أثرية رائعة أخرى، بما في ذلك آثار أقدام الديناصورات، وجمجمة ديناصور مقرن أخرى، وتمساح أحفوري، وحفريات نباتية.

إن اكتشاف جمجمة ترايسيراتوبس يفتح المجال أمام إمكانية إجراء المزيد من البحث والدراسة العلمية. ويأمل المتحف أن يلقي هذا الاكتشاف الضوء على تاريخ وتطور هذه المخلوقات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

مصادر:
- الصحافة الكندية

By غابرييل بوتا

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