اكتشاف جمجمة ترايسيراتوبس نادرة في ألبرتا

تم اكتشاف جمجمة ترايسيراتوبس نادرة ومحفوظة جيدًا في سفوح جنوب غرب ألبرتا. تم العثور على الجمجمة، التي يبلغ طولها وعرضها حوالي مترين، في عام 2014 وتم جمعها من قبل الفنيين في عام 2015 خلال مسح أجري بعد حدوث فيضانات عام 2013.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اكتشف الباحثون أكثر من 200 موقع أحفوري جديد في المنطقة وجمعوا ما يقرب من 500 عينة. ومع ذلك، تعتبر جمجمة ترايسيراتوبس الاكتشاف الأكثر أهمية. عاش هذا الترايسيراتوبس قبل حوالي 68 إلى 69 مليون سنة، ولا توجد حفريات الديناصورات بشكل شائع في المنطقة التي تم اكتشافه فيها.

وأمضت الجمجمة، التي تحمل اسم "كالي"، عدة سنوات في المختبر قيد الإعداد للبحث والعرض. نظرًا لحجمها ووزنها، كان لا بد من إزالة الجمجمة بعناية من الصخور المحيطة. وخصص موظفو المتحف أكثر من 6,500 ساعة عمل وقاموا بإزالة أكثر من 815 كيلوجرامًا من الصخور للكشف عن الجمجمة التي تزن ما يقرب من 500 كيلوجرام.

ويُعتقد أن التريسيراتوبس صغير الحجم، لأنه لم يكتمل نموه بعد. ولو عاش لفترة أطول، لكان من الممكن أن ينمو بشكل أكبر. وقد أثار هذا الاكتشاف اهتمامًا بين العلماء، الذين يتوقون لكشف المزيد من الأفكار حول هذا النوع المحدد من ترايسيراتوبس.

بالإضافة إلى جمجمة ترايسيراتوبس، يعرض معرض “الحفريات تحت المجهر” في المتحف أيضًا آثار أقدام ديناصور، وجمجمة ديناصور مقرن آخر، وتمساح أحفوري، وحفريات نباتية.

يجلب هذا الاكتشاف النادر للتريسيراتوبس معرفة قيمة حول تاريخ الديناصورات وتنوعها، ويسلط الضوء على وجودها منذ ملايين السنين.

مصادر:

- الصحافة الكندية