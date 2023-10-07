أفضل جمجمة ترايسيراتوبس محفوظة في كندا معروضة الآن

يعرض متحف تيريل الملكي في ألبرتا أفضل جماجم ترايسيراتوبس المحفوظة والأكثر اكتمالًا على الإطلاق في كندا. الجمجمة هي جزء من معرض المتحف السنوي "الحفريات تحت المجهر"، والذي يسلط الضوء على الاكتشافات الهامة والأبحاث الجديدة.

وتحدث أمين قسم علم الديناصورات وتطورها في المتحف، كاليب براون، عن ندرة العثور على مثل هذه الجمجمة الكاملة للتريسيراتوبس في كندا. على الرغم من أنها شائعة نسبيًا في الولايات المتحدة، إلا أن العثور عليها في كندا أمر نادر جدًا.

تم اكتشاف الجمجمة في عام 2014 خلال عملية مسح بعد فيضانات جنوب ألبرتا في عام 2013. وقام الفنيون بجمعها في عام 2015 مع ما يقرب من 500 عينة أخرى من أكثر من 200 موقع أحفوري جديد. ويصف براون الجمجمة بأنها "جميلة" ويعتقد أنها أفضل اكتشاف في المجموعة.

تم العثور على جمجمة ترايسيراتوبس، التي يبلغ طولها وعرضها حوالي مترين، في سفوح جنوب غرب ألبرتا، وهي منطقة تكون فيها حفريات الديناصورات غير شائعة. لقد أمضت عدة سنوات في المختبر حيث تم إعدادها بعناية للبحث والعرض.

وقضى موظفو المتحف أكثر من 6,500 ساعة على مدى سبع سنوات في إعداد الحفرية، التي أطلق عليها اسم "كالي" نسبة إلى المنطقة التي تم العثور عليها فيها. وقاموا بإزالة أكثر من 815 كيلوغراما من الصخور لكشف الجمجمة. تزن الجمجمة نفسها حوالي 500 كيلوغرام.

يُعتقد أن ترايسيراتوبس لم يكتمل نموه، مما يشير إلى أنه كان لديه القدرة على النمو بشكل أكبر إذا عاش لفترة أطول. وذكر براون أيضًا أنه سيكون هناك بحث علمي يتعلق بالحفرية التي ستظهر في المستقبل.

وبالإضافة إلى جمجمة ترايسيراتوبس، يشتمل معرض "الحفريات تحت المجهر" أيضًا على آثار أقدام ديناصور، وجمجمة ديناصور مقرن آخر، وتمساح أحفوري، وحفريات نباتية.

المصادر: الصحافة الكندية