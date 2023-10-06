يعرض متحف تيريل الملكي أفضل جمجمة ترايسيراتوبس محفوظة في كندا

يعرض الآن متحف تيريل الملكي في درومهيلر، ألبرتا، أفضل جمجمة ترايسيراتوبس محفوظة وأكثرها اكتمالًا على الإطلاق في كندا. يعد هذا الاكتشاف الرائع جزءًا من معرض المتحف السنوي "الحفريات تحت المجهر"، والذي يضم اكتشافات مهمة وأبحاثًا جديدة. وفقًا لكالب براون، أمين علم الديناصورات وتطورها، فإن جمجمة ترايسيراتوبس هذه ليست الأكثر اكتمالًا في كندا فحسب، بل إنها أيضًا نادرة جدًا في البلاد.

تم اكتشاف الجمجمة، التي يبلغ طولها حوالي مترين وعرضها مترين، في عام 2014 وتم جمعها من قبل الفنيين بعد عام خلال مسح أعقب فيضانات 2013 في جنوب ألبرتا. تم اكتشافه على طول كالوم كريك، أحد روافد نهر أولدمان، في سفوح جنوب غرب ألبرتا - وهي منطقة لا توجد فيها حفريات الديناصورات بشكل شائع.

وبعد اكتشافها، خضعت الجمجمة لعملية تحضير مكثفة استغرقت عدة سنوات. وقام موظفو المتحف، الذين خصصوا أكثر من 6,500 ساعة موزعة على مدى سبع سنوات، بإزالة أكثر من 815 كيلوجرامًا من الصخور الصلبة بدقة لكشف الجمجمة. الحجم الهائل للجمجمة، الذي يزن حوالي 500 كيلوغرام، تطلب استخراجها إلى قطع أصغر.

ويُعتقد أن جمجمة ترايسيراتوبس، الملقبة بـ "كالي"، تنتمي إلى ديناصور لم يكتمل نموه بالكامل، مما يشير إلى أنه كان من الممكن أن ينمو بشكل أكبر لو عاش لفترة أطول. وبالإضافة إلى هذا الاكتشاف الرائع، يعرض معرض “الحفريات تحت المجهر” في متحف تيريل الملكي أيضًا آثار أقدام ديناصور، وجمجمة ديناصور مقرن أخرى، وتمساح أحفوري، وحفريات نباتية.

ومن المتوقع إجراء المزيد من الأبحاث العلمية على جمجمة ترايسيراتوبس الاستثنائية هذه. بفضل حجمها المثير للإعجاب ومستوى الحفاظ عليها، توفر الجمجمة رؤى لا تقدر بثمن حول بيولوجيا وتطور هذه المخلوقات القديمة.

المصدر: الصحافة الكندية