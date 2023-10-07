أفضل جمجمة ترايسيراتوبس محفوظة في كندا معروضة الآن

يعرض متحف تيريل الملكي في ألبرتا أفضل جماجم ترايسيراتوبس المحفوظة والأكثر اكتمالًا على الإطلاق في كندا. وتعد الجمجمة الضخمة جزءًا من معرض "الحفريات تحت المجهر" بالمتحف، والذي يسلط الضوء على الاكتشافات المهمة والأبحاث الجديدة في مجال علم الحفريات.

يصف كاليب براون، أمين قسم علم الديناصورات وتطورها، الجمجمة بأنها جمجمة ترايسيراتوبس الأكثر اكتمالًا والأفضل حفظًا في كندا. تعد حفريات ترايسيراتوبس أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، مما يجعل هذا الاكتشاف نادرًا بشكل خاص في كندا.

تم اكتشاف الجمجمة في عام 2014 خلال مسح أعقب فيضانات عام 2013 في جنوب ألبرتا، ويبلغ طول الجمجمة حوالي مترين وعرضها مترين. وقام الفنيون بجمعها في عام 2015، إلى جانب ما يقرب من 500 عينة أخرى من أكثر من 200 موقع أحفوري مكتشف حديثًا.

خضعت جمجمة ترايسيراتوبس، التي تم العثور عليها في سفوح التلال الجنوبية الغربية في ألبرتا على طول كالوم كريك، لسنوات من الإعداد قبل عرضها. نظرًا لحجمها، تمت إزالة الجمجمة بعناية في قطع أصغر بعد استغلال الفواصل الموجودة في الصخر.

وقضى موظفو المتحف أكثر من 6,500 ساعة على مدار سبع سنوات في إعداد الحفرية الملقبة بـ "كالي". وقاموا بإزالة أكثر من 815 كيلوجرامًا من الصخور الصلبة بدقة لكشف الجمجمة، التي تزن بحد ذاتها حوالي 500 كيلوجرام.

عاشت ترايسيراتوبس منذ حوالي 68 إلى 69 مليون سنة، ومن المحتمل أنها لم تتطور بشكل كامل. وهذا يشير إلى أنه كان من الممكن أن ينمو بشكل أكبر لو بقي على قيد الحياة لفترة أطول.

وبالإضافة إلى جمجمة ترايسيراتوبس، يشتمل معرض "الحفريات تحت المجهر" أيضًا على آثار أقدام ديناصور، وجمجمة ديناصور مقرن آخر، وتمساح أحفوري، وحفريات نباتية. ومن المتوقع أن يتم إصدار المزيد من الأبحاث العلمية المتعلقة بالحفرية في المستقبل.

المصدر: كوليت ديرويريز في كالجاري، الصحافة الكندية