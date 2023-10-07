تم الكشف عن أفضل جمجمة ترايسيراتوبس محفوظة في كندا في متحف تيريل الملكي

يعرض متحف تيريل الملكي في ألبرتا الآن جمجمة ترايسيراتوبس الأكثر اكتمالا وأفضل حفظا التي تم العثور عليها في كندا على الإطلاق. تعد الجمجمة المثيرة للإعجاب جزءًا من معرض "الحفريات تحت المجهر" السنوي الذي يقام بالمتحف، والذي يسلط الضوء على أحدث الاكتشافات والأبحاث المهمة.

يصف كاليب براون، أمين علم الديناصورات النظامية والتطور، الجمجمة بأنها "جمجمة ترايسيراتوبس الأكثر اكتمالا والأفضل حفظا في كندا." في حين أن حفريات ترايسيراتوبس شائعة نسبيًا في الولايات المتحدة، إلا أنها نادرة في كندا، مما يجعل هذا الاكتشاف جديرًا بالملاحظة بشكل خاص.

تم اكتشاف الجمجمة في عام 2014 من قبل الفنيين الذين قاموا بمسح المنطقة بعد الفيضانات الشديدة، حيث يبلغ طولها حوالي مترين وعرضها مترين وتقع في سفوح جنوب غرب ألبرتا. ولا ترتبط هذه المنطقة عادةً بحفريات الديناصورات، مما يزيد من أهمية هذا الاكتشاف. تم العثور على الجمجمة في منطقة كالوم كريك، أحد روافد نهر أولدمان، على بعد حوالي ساعتين جنوب كالجاري.

وبعد اكتشافها، خضعت الجمجمة لسنوات من التحضير في المختبر قبل أن تصبح جاهزة للعرض. نظرًا لحجمها ووزنها، تم استخراج العينة بعناية من خلال استغلال الشقوق الموجودة في الصخر. استغرق الأمر من موظفي المتحف أكثر من 6,500 ساعة موزعة على سبع سنوات لإزالة أكثر من 815 كيلوجرامًا من الصخور الصلبة بدقة للكشف عن الجمجمة. وتزن الجمجمة نفسها ما يقرب من 500 كيلوغرام، مما يسلط الضوء على حجمها الهائل.

ويعتقد الباحثون أن ترايسيراتوبس لم يكتمل نموه بالكامل، مما يشير إلى أنه كان من الممكن أن ينمو بشكل أكبر لو عاش لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء المزيد من البحث العلمي على هذه الحفرية الرائعة.

وبالإضافة إلى جمجمة ترايسيراتوبس، يشتمل معرض "الحفريات تحت المجهر" أيضًا على آثار أقدام ديناصور، وجمجمة ديناصور مقرن آخر، وتمساح أحفوري، وحفريات نباتية.

مصادر:

– متحف تيريل الملكي

- كوليت ديرووريز الصحافة الكندية