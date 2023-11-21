يتحدى الاكتشاف الجديد الفهم التقليدي لنجوم Be الضخمة

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ليدز عن اكتشاف رائد يمكن أن يعيد تشكيل فهمنا لنجوم Be الضخمة. على عكس الافتراضات السابقة بأن النجوم Be موجودة بشكل أساسي في الأنظمة الثنائية، يشير البحث إلى أن هذه النجوم الغامضة هي على الأرجح جزء من أنظمة النجوم الثلاثية. يتحدى هذا الاكتشاف، الذي يعتمد على البيانات التي تم جمعها من القمر الصناعي جايا، النظريات التقليدية لتكوين النجوم وله آثار بعيدة المدى على فهمنا لمختلف الظواهر الفلكية، مثل الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية وموجات الجاذبية.

ظلت نجوم Be، المعروفة بأقراصها الغازية المميزة، لغزًا لأكثر من قرن من الزمان. وكان الإجماع السائد بين علماء الفلك هو أن أقراص الغاز هذه كانت نتيجة للدوران السريع لنجوم Be المتفاعلة مع نجم آخر في نظام ثنائي. ومع ذلك، فإن البحث الجديد من جامعة ليدز يقترح تفسيرا مختلفا.

استخدم الباحث الرئيسي السيد دود والبروفيسور أودماير البيانات من القمر الصناعي غايا للتحقيق في حركة النجوم عبر سماء الليل على مدى فترات طويلة. ومن خلال تحليل مسارات النجوم B (النقل الجماعي) ونجوم Be، تمكنوا من تمييز اختلاف كبير في معدل الرفقاء بين المجموعتين. والمثير للدهشة أنه يبدو أن نجوم Be حصلوا على نسبة رفاق أقل على عكس التوقعات. ومع ذلك، كشف المزيد من الفحص أن هذا التناقض كان بسبب تأثير نجم ثالث على النظام.

ويفترض الباحثون أنه في كثير من الحالات، يتسبب النجم الثالث في النظام الثلاثي في ​​اقتراب النجم المرافق من النجم Be. يتيح هذا القرب انتقال الكتلة بين النجمين، مما يؤدي إلى تكوين قرص الغاز المميز الذي لوحظ حول نجوم Be. ومن المثير للاهتمام أن هذا يمكن أن يفسر أيضًا سبب عدم إمكانية اكتشاف هؤلاء المرافقين، حيث يصبحون خافتين جدًا بعد فقدان قدر كبير من الكتلة.

تمتد آثار هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من دراسة النجوم Be. إن فهم تعقيدات أنظمة النجوم الثلاثية ودورها في تطور النجوم يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول طبيعة الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية ومصادر موجات الجاذبية. يأتي هذا الكشف في وقت مثير حيث تتقدم أبحاث موجات الجاذبية بسرعة، وتصبح دراسة الثنائية في الأنظمة النجمية ذات أهمية متزايدة.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد واستكشاف تعقيدات الأنظمة النجمية الثلاثية، فإن هذه الدراسة تمثل علامة فارقة مهمة في فهمنا لنجوم Be الضخمة ومكانها في الكون. من خلال تحدي الافتراضات التقليدية، فتح الباحثون في جامعة ليدز أبوابًا جديدة لكشف أسرار الأجرام السماوية وتطورها.