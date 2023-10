توصلت الدراسة إلى أن الأشجار تنبعث منها المزيد من تلوث الهواء مع ارتفاع درجة حرارة المناخ

By

ستطلق الأشجار، بما في ذلك البلوط والحور، المزيد من الأيزوبرين - وهو مركب يساهم في تلوث الهواء - مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ولاية ميشيغان. وجدت الدراسة، التي نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، أنه مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، ستنبعث نباتات مثل البلوط والحور المزيد من الأيزوبرين، مما يؤدي إلى تفاقم سوء نوعية الهواء والمساهمة في الجسيمات الدقيقة والأوزون المنخفض في الغلاف الجوي. ومع ذلك، في حين أن الأيزوبرين يزيد من تلوث الهواء، فإنه يحسن أيضًا جودة الهواء النظيف ويساعد النباتات على أن تصبح أكثر مرونة في مواجهة الضغوطات مثل الحشرات ودرجات الحرارة المرتفعة. تثير الدراسة تساؤلات حول إيجاد التوازن الصحيح بين مرونة النباتات وتلوث الهواء. يعمل الباحثون على فهم العمليات الجزيئية الحيوية وراء إنتاج الأيزوبرين في النباتات وكيفية تأثر هذه العمليات بتغير المناخ. وفي التجارب التي استخدمت نباتات الحور، اكتشف الباحثون أيضًا أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من انبعاثات الأيزوبرين أكثر من عشرة أضعاف.

الأيزوبرين هو ثاني أعلى هيدروكربون ينبعث على الأرض، بعد الميثان الناتج عن النشاط البشري. يتفاعل الأيزوبرين مع مركبات أكسيد النيتروجين الموجودة في تلوث الهواء، مما يؤدي إلى تكوين الأوزون والهباء الجوي وغيرها من المنتجات الثانوية الضارة بالبشر والنباتات. ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها في توقع انبعاثات الأيزوبرين المستقبلية واتخاذ قرارات أفضل بشأن زراعة الأشجار والسيطرة على تلوث أكسيد النيتروجين.

مصادر:

- وقائع الاكاديمية الوطنية للعلوم