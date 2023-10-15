يمكن للأشجار التي ينبعث منها المزيد من الأيزوبرين أن تؤدي إلى تفاقم تلوث الهواء ومشاكل الأوزون

وجد الباحثون أنه مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، قد ينتهي الأمر بأشجار مثل البلوط والحور إلى انبعاث المزيد من الأيزوبرين، وهو مركب يساهم في سوء نوعية الهواء. يؤدي الأيزوبرين إلى تفاقم مشكلة تركيز الجسيمات في الغلاف الجوي ويزيد من مشكلة الأوزون في الغلاف الجوي المنخفض. ومع ذلك، فإن هذا المركب يعمل أيضًا على تحسين جودة الهواء النظيف ويعزز مرونة النباتات ضد الضغوطات البيئية.

تسلط الدراسة، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، الضوء على معضلة تحقيق التوازن بين فوائد وعيوب انبعاث الأيزوبرين. ويؤكد توم شاركي، المؤلف المقابل للبحث، على أهمية فهم القضية من أجل إيجاد حلول فعالة.

كان الأيزوبرين موضوعًا للدراسة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت مستويات الانبعاثات في المرتبة الثانية بعد الميثان الناتج عن الأنشطة البشرية. في الثمانينيات، ظهرت ادعاءات مضللة بشأن المصانع التي تنتج تلوثًا للهواء أكثر من المركبات. يتفاعل الأيزوبرين مع مركبات من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ويساهم في تكوين الأوزون والهباء الجوي وغيرها من المنتجات الثانوية الضارة بصحة الإنسان والنبات.

يمكن أن تكون جودة الهواء في اتجاه الريح من المدن أسوأ من جودة الهواء داخل المدن نفسها بسبب مزيج الأيزوبرين وأكاسيد النيتروجين. عندما يمر الهواء المحمل بالأيزوبرين عبر المدينة، يصبح ملوثًا بشدة. يقوم الباحثون حاليًا بالتحقيق في العمليات الجزيئية الحيوية التي تؤدي إلى إنتاج الأيزوبرين في النباتات.

وخلافا للاعتقادات السابقة بأن النباتات تنتج الأيزوبرين فقط أثناء عملية التمثيل الضوئي، فقد وجد الباحثون أن زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون تقلل من معدل إنتاج الأيزوبرين، في حين أن زيادة درجات الحرارة لها تأثير معاكس. سيمكن هذا البحث العلماء من تقدير مستويات انبعاث الأيزوبرين المستقبلية من النباتات بشكل أفضل.

ومن خلال هذه المعرفة، يمكن للعلماء العمل على إيجاد طرق للتخفيف من الآثار السلبية لانبعاث الأيزوبرين مع الاستمرار في تسخير فوائده من أجل مرونة النبات والتكيف البيئي.

مصادر:

– العنوان: الأشجار التي ينبعث منها المزيد من الأيزوبرين يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تلوث الهواء ومشاكل الأوزون

– المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم