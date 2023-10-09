اكتشف العلماء عاصفة شمسية ضخمة منذ 14,300 عام

توصل فريق دولي من العلماء إلى اكتشاف مهم يتعلق بعاصفة شمسية ضخمة حدثت منذ حوالي 14,300 عام. وقام الباحثون بتحليل حلقات الأشجار القديمة لتحديد الارتفاع في مستويات الكربون المشع، مما يشير إلى حدوث أكبر عاصفة شمسية تم تسجيلها على الإطلاق.

قام الفريق، المكون من باحثين من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك كوليج دو فرانس، وجامعة إيكس مرسيليا، وجامعة ليدز، بفحص جذوع الأشجار الأحفورية الموجودة بالقرب من نهر دروزيه في جبال الألب الفرنسية الجنوبية. ومن خلال دراسة حلقات الأشجار الفردية، تمكن العلماء من إعادة بناء التغيرات البيئية لكل سنة من عمر الشجرة. سمح الجمع بين أقسام الأشجار المتعددة للفريق بإنشاء سجل يمتد لآلاف السنين.

ومن خلال تحليل عينات صغيرة من حلقات الأشجار، وجد الباحثون ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات الكربون المشع على وجه التحديد منذ 14,300 عام. تشير المقارنات مع قياسات البريليوم التي تم الحصول عليها من عينات الجليد في جرينلاند إلى أن هذا الارتفاع كان سببه عاصفة شمسية ضخمة أطلقت كمية كبيرة من الجزيئات النشطة في الغلاف الجوي للأرض.

العواصف الشمسية، والمعروفة أيضًا باسم الانبعاثات الكتلية الإكليلية أو التوهجات، تتضمن إطلاق جسيمات مشحونة ومجالات مغناطيسية من الشمس، والتي تنتقل نحو الأرض عبر الرياح الشمسية. عندما تصطدم هذه الجسيمات والمجالات بالغلاف المغناطيسي للأرض، تحدث عاصفة شمسية، مما يؤدي إلى تكوين نظائر جديدة في الغلاف الجوي، بما في ذلك البريليوم 10 والكربون المشع (الكربون 14).

وُجد أن حدوث الأحداث الشمسية المتطرفة، مثل التوهجات الشمسية وانبعاث الكتل الإكليلية، يؤدي إلى انفجارات قصيرة المدى من الجسيمات النشطة وارتفاعات لاحقة في مستويات الكربون المشع. تشكل هذه الأحداث مخاطر محتملة على البنية التحتية للأرض وأنظمتها. وقد تتعرض المحولات في شبكات الكهرباء لأضرار دائمة، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، في حين قد تصبح الأقمار الصناعية البالغة الأهمية للملاحة والاتصالات غير صالحة للعمل. قد يواجه رواد الفضاء أيضًا مخاطر إشعاعية متزايدة.

تعد العاصفة التي تم تحديدها مؤخرًا والتي يبلغ عمرها 14,300 عام هي الأكبر على الإطلاق، حيث يبلغ حجمها ضعف حجم أحداث مياكي المؤكدة سابقًا والتي وقعت قبل 1,030 و1,250 عامًا. ومع ذلك، فإن الأسباب الدقيقة لهذه العواصف الشمسية الشديدة وتواترها لم يتم فهمها بالكامل بعد، ولا يزال التنبؤ بحدوثها يمثل تحديًا.

وتؤكد دراسة هذه العواصف الشمسية الحاجة إلى فهم سلوك الشمس والتهديدات المحتملة التي تشكلها على المجتمع. ويواصل الباحثون التحقيق في وتيرة العواصف الشمسية الماضية لتقييم المخاطر المستقبلية. يتم بذل الجهود لرصد النشاط الشمسي وتأثيره على البنية التحتية من خلال منظمات مثل مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

نُشرت الدراسة التي تحمل عنوان "ارتفاع الكربون المشع عند 14,300 سعر حراري في السنة في الأشجار الأحفورية الفرعية توفر وظيفة الاستجابة النبضية لدورة الكربون العالمية خلال العصر الجليدي المتأخر"، في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية ( 2023).

مصادر:

- الدراسة: "يوفر ارتفاع الكربون المشع عند 14,300 سعرة حرارية في السنة في الأشجار الأحفورية وظيفة الاستجابة النبضية لدورة الكربون العالمية خلال العصر الجليدي المتأخر"

– جامعة ليدز: قدمت مواد ومقابلات إضافية.