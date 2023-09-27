دراسة جديدة تكشف عن إمكانية تكرار الزلازل في شمال غرب المحيط الهادئ

وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة أريزونا دليلاً على وقوع زلزال شديد وقع في منطقة بوجيه لولاندز في غرب واشنطن منذ أكثر من 1,000 عام. ومن خلال تحليل حلقات الأشجار، تمكن الباحثون من تحديد أن الحدث الزلزالي وقع في أواخر عام 923 م أو أوائل عام 924 م. ولهذا الاكتشاف آثار كبيرة، حيث يشير إلى احتمال حدوث زلزال مماثل في المنطقة في المستقبل.

من المحتمل أن يكون الزلزال القديم نتيجة لصدوع ضحلة متعددة في المنطقة تمزقت معًا، مما أدى إلى زلزال بقوة 7.8 درجة. على غرار الزلازل الأخيرة في تركيا وسوريا، من الممكن أن يكون هناك زلزالان متتاليان بقوة تقدر بـ 7.5 و7.3 درجة. من المعروف أن الصدوع الضحلة تنتج اهتزازات أكثر عنفًا وتركيزًا مقارنة بالأنواع الأخرى من الزلازل.

تؤكد نتائج هذه الدراسة على أهمية النظر في الترابط بين الصدوع الضحلة في المنطقة عند تطوير التصاميم والسياسات الهندسية. في الوقت الحالي، لا تعكس نماذج المخاطر الإقليمية هذا الاحتمال، لكن الأبحاث تشير إلى أنه ينبغي لها ذلك.

ولتحديد توقيت الزلزال القديم، اعتمد الباحثون على حلقات الأشجار. تضيف الأشجار حلقات حول جذوعها كل عام، ويتأثر عرض الحلقات بالظروف المناخية خلال تلك الفترة. ومن خلال مطابقة أنماط النمو في الأشجار الميتة مع أنماط الأشجار الحية، تمكن الباحثون من تحديد التواريخ الدقيقة التي ماتت فيها الأشجار التي قتلها الزلزال.

واستفادت الدراسة أيضًا من عاصفة شمسية هائلة حدثت بين عامي 774 و775، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الكربون المشع. ومن خلال قياس مستويات الكربون المشع في حلقات الأشجار التي قتلها الزلزال، تمكن الباحثون من تأكيد توقيت الزلزال.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث والتأهب في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ. ومن الضروري فهم المخاطر المحتملة المرتبطة بالصدوع الضحلة والترابط بينها من أجل حماية ملايين الأشخاص الذين يقيمون في المنطقة.

مصادر:

– جامعة أريزونا. (اختصار الثاني). دراسة جديدة تكشف تاريخ الزلازل في Puget Lowlands علم يوميا. تم الاسترجاع من [المصدر]

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