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يستخدم الباحثون المناشير تحت الماء وحلقات الأشجار لتحديد توقيت الزلازل الماضية والتهديد المحتمل لسياتل

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 27، 2023
يستخدم الباحثون المناشير تحت الماء وحلقات الأشجار لتحديد توقيت الزلازل الماضية والتهديد المحتمل لسياتل

حقق باحثون من جامعة أريزونا تقدمًا كبيرًا في فهم التوقيت والتهديد المحتمل للزلازل في شمال غرب المحيط الهادئ. ومن خلال استخدام المناشير تحت الماء ودراسة حلقات الأشجار، تمكن الفريق من تحديد مكان حدوث زلزالين كبيرين ضربا المنطقة منذ أكثر من 1,000 عام. وتشير التقديرات إلى أن قوة هذين الزلزالين بلغت 7.8 درجة، وهو ما يشبه الزلازل القاتلة الأخيرة في تركيا وسوريا.

وكشفت الدراسة أن الزلازل السطحية، والتي توجد عادة في شمال غرب المحيط الهادئ، ترتبط بطريقة أو بأخرى ببعضها البعض. يمكن أن يحدث هذا الاتصال إما تحت الأرض أو من خلال نقل الضغط من خطأ إلى آخر. النتائج لها آثار مهمة على نماذج المخاطر الإقليمية والتصميم الهندسي في منطقة سياتل.

تم توظيف فرق الغوص لاستخدام المناشير تحت الماء لجمع حلقات من الأشجار في قاع بحيرتي واشنطن وساماميش. واكتشف الباحثون أن الزلزالين وقعا إما في أواخر عام 923 أو أوائل عام 924 م، وأسفرت الزلازل عن ظواهر جيولوجية مختلفة، بما في ذلك دفع منحدر يبلغ ارتفاعه 25 قدمًا في الهواء، وموجات تسونامي محلية، وانهيارات أرضية دمرت الغابات والحطام في البحيرات القريبة. .

لعبت حلقات الأشجار دورًا حاسمًا في تحديد توقيت هذه الزلازل. ومن خلال دراسة أنماط نمو حلقات الأشجار في مواقع مختلفة، وجد الباحثون أن الأشجار ماتت في نفس العام عبر صدع جبل سادل وسياتل. وأكدت هذه المعلومات، إلى جانب الارتفاع الكبير في مستويات الكربون المشع الناجم عن عاصفة شمسية بين عامي 774 و775 م، توقيت الزلازل.

لقد أدى هذا البحث إلى تطوير فهمنا لمخاطر الزلازل في شمال غرب المحيط الهادئ. ويبين أن الزلازل السطحية يمكن أن تحدث بشكل متزامن أو في تتابع سريع، مما يسلط الضوء على التهديد المحتمل لمنطقة سياتل. وتدعو النتائج إلى دمج هذا الاحتمال في نماذج وسياسات المخاطر الإقليمية للاستعداد بشكل أفضل للزلازل المستقبلية في المنطقة.

مصادر:
– جامعة أريزونا
– الأخبار العالمية (2023)

By مامفو بريشيا

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