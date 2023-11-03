دراسة جديدة تسلط الضوء على أهمية الحيوانات العاشبة الكبيرة في تعزيز التنوع البيولوجي

سلطت دراسة حديثة أجراها فريق بحث دولي، بما في ذلك جامعة لوند، الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الحيوانات العاشبة الكبيرة في تشكيل الغطاء الشجري والتنوع البيولوجي للمناطق المحمية في جميع أنحاء العالم. واستخدمت الدراسة، التي نشرت في المجلة العلمية One Earth، بيانات الأقمار الصناعية العالمية لرسم خريطة للغطاء الشجري في هذه المناطق.

وتشير النتائج إلى أن المناطق التي تحتوي على تركيزات عالية من الحيوانات العاشبة الكبيرة تميل إلى أن يكون لديها غطاء شجري أكثر تنوعا، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز التنوع البيولوجي بشكل عام. اكتشف الباحثون أن وجود هذه الحيوانات الضخمة، مثل الفيلة والبيسون والموظ، يؤدي إلى غطاء شجر متناثر ولكنه أكثر تنوعًا مقارنة بالمناطق التي لا تحتوي على حيوانات عاشبة كبيرة.

وأشار لانهوي وانغ، الباحث في الجغرافيا الطبيعية وعلوم النظام البيئي في جامعة لوند، إلى أن "نتائج البحث الجديدة تسلط الضوء على الحاجة إلى دمج الحيوانات العاشبة الكبيرة في استراتيجيات الاستعادة والحفظ". لا تساهم الحيوانات العاشبة الكبيرة في بنية نباتية متنوعة فحسب، بل تخلق أيضًا موطنًا غنيًا للعديد من الأنواع الأخرى من خلال استهلاكها للنباتات والاضطرابات الجسدية.

ومع ذلك، تؤكد الدراسة أيضًا أن دور الحيوانات العاشبة الكبيرة غالبًا ما يتم تجاهله في الإدارة المستدامة للأراضي وجهود استعادة النظام البيئي. وقال وانغ: "في الوقت الذي تركز فيه المبادرات العالمية بشكل مكثف على مكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على الحاجة إلى مناقشة أوسع وأكثر دقة حول إدارة النظام البيئي وتدابير الحفاظ عليه".

ومع إعلان الأمم المتحدة أن عام 2020 هو عقد استعادة النظم الإيكولوجية، التزمت 115 دولة باستعادة مساحات كبيرة من الطبيعة. يجادل الباحثون بأن تحقيق أهداف الترميم هذه يتطلب وجود المزيد من الحيوانات العاشبة الكبيرة التي تعيش في البرية في جميع أنحاء العالم. تلعب هذه الحيوانات دورًا حيويًا في تعزيز الغطاء الشجري وعزل الكربون والموائل المتنوعة.

في الختام، تؤكد الدراسة على أهمية دمج فهم التأثير البيئي للحيوانات العاشبة الكبيرة في استراتيجيات الحفظ والترميم. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا الحفاظ على التنوع البيولوجي بشكل أفضل، ومكافحة تغير المناخ، وضمان مرونة النظم البيئية على المدى الطويل.

أكثر أسئلة متكررة

س: ما هو دور الحيوانات العاشبة الكبيرة في تعزيز التنوع البيولوجي؟



ج: تعمل الحيوانات العاشبة الكبيرة على تعزيز بنية نباتية متنوعة، مما يخلق موطنًا غنيًا للعديد من الأنواع الأخرى. ويساهم استهلاكهم للنباتات والاضطرابات الجسدية في تنمية الغطاء الشجري المتنوع، مما يعزز التنوع البيولوجي بشكل عام.

س: كيف لا يتم أخذ الحيوانات العاشبة الكبيرة في الاعتبار في جهود الإدارة المستدامة للأراضي وترميمها؟



ج: تسلط الدراسة الضوء على أن دور الحيوانات العاشبة الكبيرة غالباً ما يتم التغاضي عنه في إطار الإدارة المستدامة للأراضي واستعادة النظام البيئي. ولا يتم أخذ مساهمتها في التنوع البيولوجي وقدرة النظم الإيكولوجية في الاعتبار بشكل كافٍ في تدابير الحفظ.

س: ما سبب أهمية الحيوانات العاشبة الكبيرة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للإصلاح؟



ج: إن وجود الحيوانات العاشبة الكبيرة أمر بالغ الأهمية لتعزيز الغطاء الشجري، مما يساعد على عزل الكربون وإنشاء موائل متنوعة. لتحقيق أهداف الاستعادة التي حددتها الأمم المتحدة، تشير الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الحيوانات العاشبة الكبيرة التي تعيش في البرية في جميع أنحاء العالم.