عنوان جديد: الكشف عن سحر كراسي الفنون والحرف الأيرلندية

مجموعة نادرة وآسرة من كراسي الفنون والحرف اليدوية، التي تم إنشاؤها بين عامي 1880 و1900، من المقرر أن تزين قاعة المزاد في مزاد مكتبة شيبارد جنتلمان الشهر المقبل. هذه الكراسي مصنوعة من خشب الجوز المنحوت بشكل جميل ومزينة بمقاعد منجدة مخملية فاخرة، وتحمل العلامة الواضحة لـ Fota House، وهي ملكية أيرلندية متميزة. من المتوقع أن يتراوح سعرها بين 8,000 إلى 12,000 يورو (المصدر: Sheppard's)، توفر هذه الكراسي المعقدة لمحة عن التراث الثقافي الغني لأيرلندا.

يتمتع فيليب شيبارد، مالك دار المزادات، بعلاقة وثيقة مع هذه الكراسي، مدركًا أهميتها التي تتجاوز مجرد القطع الفنية. ويعتبرهم بمثابة قنوات لسرد قديم. ويزعم بإحساس عميق بالاقتناع: "إنهم يخبروننا من هم وما هم".

عند الفحص الدقيق، يصبح من الواضح أن كل كرسي يحمل سرًا مخفيًا - وجه غامض مشعر مخفي داخل تصميمه. يوضح الكتالوج هذا اللغز، ويصف كيف تصور اللوحة الخلفية المنحوتة كروبين، أحدهما مستيقظ والآخر نائم. تمد هذه الكائنات السماوية أجنحتها، وتتحول بسلاسة إلى أوراق الشجر الفخمة المكونة من أوراق الأقنثة. في وسط هذا النسيج الأخضر، تحت الشفة العليا والأنف المنحوتين بدقة، يوجد وجه الرجل الأخضر الغامض. أصبح الرجل الأخضر رمزًا للنهضة الموسمية، وقد أصبح فكرة معمارية مشهورة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن مثل هذا التصوير نادر في الأثاث الأيرلندي، مما يجعل هذه الكراسي أكثر استثنائية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي القيمة التقديرية لكراسي الفنون والحرف هذه؟

ج: تتراوح القيمة التقديرية لهذه الكراسي بين 8,000 و12,000 يورو (المصدر: شيبارد).

س: متى سيتم بيع هذه الكراسي بالمزاد العلني؟

ج: ستكون هذه الكراسي جزءًا من مزاد مكتبة Sheppard's Gentleman's Library يومي 7 و8 نوفمبر.

س: ما أهمية الوجه المخفي في كل كرسي؟

ج: يضيف الوجه المخفي في كل كرسي عنصرًا مثيرًا للاهتمام إلى تصميمه، حيث يمثل الرجل الأخضر، وهو شكل معماري يرمز إلى النهضة الموسمية.

س: لماذا تعتبر هذه الكراسي نادرة؟

ج: تعتبر هذه الكراسي نادرة بسبب ارتباطها بـ Fota House، وهي ملكية أيرلندية بارزة، وندرة فكرة الرجل الأخضر في الأثاث الأيرلندي.