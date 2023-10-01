اكتشاف TRAPPIST-1: نظرة على النظام الشمسي 2.0

TRAPPIST-1، وهو نظام نجمي يبعد عنا 39 سنة ضوئية فقط، قد استحوذ على اهتمام علماء الكواكب. غالبًا ما يشار إليه باسم "النظام الشمسي 2.0" نظرًا لوجود سبعة كواكب صخرية بحجم الأرض تدور حول نجم قزم أحمر. في عام 2017، اكتشف تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا مجموعة ترابيست-1 الفريدة من الكواكب ذات الحجم الأرضي والتي تقع في المنطقة الصالحة للحياة من النجم، مما يجعلها موضوعًا رائعًا لمزيد من الاستكشاف.

في الآونة الأخيرة، استخدم الباحثون القدرات القوية لتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) للتحقيق في هذه الكواكب الخارجية المثيرة للاهتمام. ركزت دراسة نشرت في مجلة The Astrophysical Journal Letters على TRAPPIST-1b، الكوكب الأقرب إلى نجمه وبالتالي الأسهل في الدراسة. باستخدام أداة NIRISS الخاصة بـ JWST، قام الباحثون بفحص ضوء النجوم الذي يمر عبر الغلاف الجوي لـ TRAPPIST-1b، بحثًا على وجه التحديد عن علامات الغلاف الجوي.

على الرغم من أن الدراسة لم تكتشف الغلاف الجوي حول TRAPPIST-1b، إلا أنها كشفت عن مدى أهمية تأثير النجم على عمليات الرصد. وأشار الباحثون إلى أنه يجب فهم تأثيرات النجم بشكل كامل من أجل تفسير أي إشارات جوية مستقبلية من الكواكب الأخرى في النظام بدقة، وخاصة تلك الموجودة في المنطقة الصالحة للسكن.

علاوة على ذلك، واجه العلماء "إشارات شبحية" في ضوء النجوم مصدرها بقع داكنة ومشرقة على النجم نفسه. على الرغم من أن هذه الإشارات لم تكن مرتبطة بشكل واضح بالغلاف الجوي للكوكب، إلا أنها توفر رؤى قيمة يمكن أن تمنع الباحثين من استخلاص استنتاجات سابقة لأوانها حول تكوين الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية.

أحد التناقضات الملحوظة بين TRAPPIST-1 ونظامنا الشمسي هو نجمه المركزي. ترابيست-1 هو نجم قزم أحمر، وهو أكثر شيوعا من النجوم الشبيهة بالشمس. ويتلقى أقرب كوكب له، TRAPPIST-1b، إشعاعات أكثر بكثير من الأرض وتتراوح درجة حرارة سطحه بين 120 إلى 220 درجة مئوية. تولد النجوم القزمة الحمراء، المعروفة بعدم القدرة على التنبؤ بها، توهجات نجمية يمكن أن تؤثر على قياسات الضوء الذي تحجبه الكواكب. يعد حساب هذه التوهجات أمرًا بالغ الأهمية لضمان تفسير دقيق للبيانات.

في حين أن الدراسة لم تكتشف الغلاف الجوي على TRAPPIST-1b، إلا أن احتمال وجود غلاف جوي رقيق يتكون من الماء أو ثاني أكسيد الكربون أو الميثان لا يزال قائما. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يتمتع TRAPPIST-1b بغلاف جوي مشابه لقمر زحل تيتان، الذي يتميز بغلاف جوي سميك.

يستمر نظام TRAPPIST-1، الذي سمي على اسم التلسكوب الصغير Transiting Planets and Planetesimals الذي اكتشف ثلاثة من كواكبه لأول مرة، في أسر علماء الفلك. وقد سلطت الأبحاث المكثفة التي أجريت باستخدام تلسكوب سبيتزر الفضائي الضوء على خصائص هذه الكواكب الصخرية.

المصادر: رسائل مجلة الفيزياء الفلكية