تمت دراسة مشاعل TRAPPIST-1 باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي

استخدم فريق من علماء الفيزياء الفلكية بقيادة جامعة كولورادو بولدر تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لدراسة التوهجات الشمسية في نظام TRAPPIST-1. ترابيست-1 هو نجم قزم أحمر يقع على بعد 39 سنة ضوئية، ويشتهر بكواكبه الصخرية السبعة، ثلاثة منها تقع في المنطقة الصالحة للسكن حول النجم. أجرى الباحثون تحليلًا طيفيًا مفصلاً لأربعة توهجات شمسية في TRAPPIST-1 باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي. كان الهدف هو فهم كيفية تأثير نشاط التوهج على قابلية السكن على الكواكب وتوصيف البيئات الكوكبية في أنظمة النجوم القزمة الحمراء.

أظهرت الدراسات السابقة أن النجوم القزمة الحمراء من النوع M، مثل TRAPPIST-1، من المحتمل أن تستضيف كواكب أرضية داخل مناطقها الصالحة للحياة. ومع ذلك، فإن الأقزام الحمراء معرضة لنشاط التوهج، مما يثير المخاوف بشأن قدرة الكواكب على الحفاظ على غلافها الجوي. باستخدام بصريات الأشعة تحت الحمراء المتقدمة في تلسكوب جيمس ويب الفضائي، يمكن لعلماء الفلك الحصول على أطياف من الغلاف الجوي لهذه الكواكب، مما يوفر بيانات عن تركيبها الكيميائي.

سجل الفريق سلسلة من التوهجات من TRAPPIST-1 على مدار 27 ساعة باستخدام أدوات JWST's NIRSpec وNIRISS. هذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها علماء الفلك توهجات في الأطوال الموجية القريبة من الأشعة تحت الحمراء. وتزامنت الملاحظات مع مرور ثلاثة من كواكب TRAPPIST-1 أمام النجم، مما سمح للباحثين بدراسة التفاعلات بين التوهجات والأجواء الجوية للكواكب.

من خلال فصل الضوء الناتج عن التوهجات عن الإشعاع الطبيعي للنجم، تمكن الفريق من جمع بيانات أكثر وضوحًا ودقة عن الغلاف الجوي للكواكب السبعة في TRAPPIST-1. يعد فهم تأثيرات التوهجات أمرًا بالغ الأهمية لتفسير ملاحظات الغلاف الجوي بشكل صحيح وتحديد قابلية السكن المحتملة لهذه الكواكب الخارجية.

توفر الدراسة رؤى قيمة حول سلوك نظام TRAPPIST-1 وغيره من أنظمة النجوم القزمة الحمراء. ويأمل علماء الفلك في المستقبل دراسة الغلاف الجوي لمزيد من الكواكب الخارجية ومواصلة التحقيق في إمكانية وجود حياة خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:

- CU بولدر اليوم: [سيتم إضافة الرابط]

– arXiv: [سيتم إضافة الرابط]