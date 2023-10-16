تحويل مياه الصرف الصحي إلى مواد كيميائية قيمة باستخدام ضوء الشمس

طور باحثون من معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة ومعهد هاربين للتكنولوجيا طريقة مبتكرة لتحويل ملوثات مياه الصرف الصحي إلى مواد كيميائية قيمة باستخدام ضوء الشمس. يمكن أن يحدث هذا الاختراق ثورة في مجال التصنيع الكيميائي من خلال توفير نهج مستدام وصديق للبيئة.

غالبًا ما تكون عمليات التصنيع الكيميائية التقليدية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتضر بالبيئة. ولمعالجة هذه المشكلة، استخدم الباحثون الهجين الحيوي لأشباه الموصلات، الذي يجمع بين المواد الفعالة التي تحصد الضوء والخلايا الحية، لتسخير الطاقة الشمسية لإنتاج المواد الكيميائية. ومع ذلك، كان التحدي يكمن في إيجاد طريقة فعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة لتوسيع نطاق هذه التكنولوجيا.

ركزت الدراسة على تحويل الملوثات الموجودة في مياه الصرف الصحي إلى هجينة حيوية شبه موصلة مباشرة داخل بيئة مياه الصرف الصحي. ومن خلال استخدام الكربون العضوي والمعادن الثقيلة ومركبات الكبريتات الموجودة في مياه الصرف الصحي كمواد خام، تمكن الباحثون من إنتاج مواد كيميائية قيمة.

مياه الصرف الصناعي معقدة وغالباً ما تكون سامة للخلايا البكتيرية، مما يجعل من الصعب عليها استقلابها بكفاءة. كما أنها تحتوي على مستويات عالية من الملح والأكسجين المذاب، مما يتطلب بكتيريا ذات قدرات محددة. للتغلب على هذه التحديات، اختار الباحثون بكتيريا بحرية سريعة النمو تسمى Vibrio natriegens، والتي تتمتع بتحمل استثنائي لتركيزات الملح العالية والقدرة على الاستفادة من مصادر الكربون المختلفة. لقد قاموا بهندسة البكتيريا لإنتاج كبريتيد الهيدروجين، الذي لعب دورًا حاسمًا في إنشاء جسيمات CdS النانوية التي تمتص الضوء بكفاءة. مكنت هذه الجسيمات النانوية من إنتاج هجينات حيوية شبه موصلة، مما سمح للبكتيريا غير الضوئية باستخدام الضوء لإنتاج المواد الكيميائية.

وكانت المادة الكيميائية المستهدفة الأساسية هي 2,3-بوتانيديول (BDO)، وهي مادة كيميائية سلعية قيمة. وأظهرت النتائج أن الهجينة الحيوية التي يتم تنشيطها بواسطة ضوء الشمس زادت بشكل كبير من إنتاج BDO مقارنة بالخلايا البكتيرية وحدها. وأظهرت العملية أيضًا قابلية التوسع، مع نجاح إنتاج BDO باستخدام الطاقة الشمسية على نطاق كبير يبلغ 5 لترات باستخدام مياه الصرف الصحي الفعلية.

لا تقلل منصة الهجين الحيوي من البصمة الكربونية وتكاليف المنتج فحسب، بل لها أيضًا تأثير بيئي إجمالي أصغر مقارنةً بالتخمر البكتيري التقليدي وطرق الإنتاج المعتمدة على الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنتاج هذه الهجينة الحيوية باستخدام مصادر مختلفة من مياه الصرف الصحي.

يقدم هذا البحث طريقًا واعدًا لتحويل ملوثات مياه الصرف الصحي إلى مواد كيميائية قيمة باستخدام ضوء الشمس، مما يوفر حلاً مستدامًا وصديقًا للبيئة للتصنيع الكيميائي.

مصادر:

– Pi, S. et al, تحويل النفايات إلى مواد كيميائية بواسطة الطاقة الشمسية بواسطة الهجين الحيوي لأشباه الموصلات المشتقة من مياه الصرف الصحي، استدامة الطبيعة (2023). دوى: 10.1038/s41893-023-01233-2