طريقة جديدة تستخدم ضوء الشمس لتحويل ملوثات مياه الصرف الصحي إلى مواد كيميائية قيمة

طور الباحثون في معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة (SIAT) ومعهد هاربين للتكنولوجيا طريقة مبتكرة لتحويل ملوثات مياه الصرف الصحي إلى مواد كيميائية قيمة باستخدام ضوء الشمس. يمكن لهذا الاختراق أن يحدث ثورة في التصنيع الكيميائي، مما يجعله أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

استخدم الباحثون الهجين الحيوي لأشباه الموصلات، والذي يتكون من بكتيريا معدلة وراثيًا ومواد فعالة لحصاد الضوء. يمكن لهذه الهجينة الحيوية تسخير ضوء الشمس لإنتاج مواد كيميائية مثل 2,3،XNUMX-بوتانيديول بكفاءة أكبر. إن عمليات التصنيع الكيميائي التقليدية تستهلك الكثير من الطاقة، ولكن هذا النهج الجديد يستخدم الطاقة الشمسية المتجددة.

وللتغلب على تحديات توسيع نطاق هذه التكنولوجيا، ركز الباحثون على تحويل الملوثات من مياه الصرف الصحي مباشرة إلى بيئة مياه الصرف الصحي. واستخدموا الكربون العضوي والمعادن الثقيلة ومركبات الكبريتات الموجودة في مياه الصرف الصحي كمواد خام لبناء الهجين الحيوي. ومن خلال اختيار بكتيريا بحرية تسمى Vibrio natriegens، والتي تتمتع بقدرة استثنائية على تحمل تركيزات الملح العالية، قام الباحثون بتدريب السلالة الهندسية على استخدام مصادر معدنية وكربونية مختلفة لإنتاج هجينات حيوية شبه موصلة مباشرة من مياه الصرف الصحي.

كانت الهجينة الحيوية قادرة على إنتاج عوائد أعلى بكثير من 2,3،5-بوتانيديول مقارنة بالخلايا البكتيرية وحدها. وكانت العملية أيضًا قابلة للتطوير، حيث تم تحقيق إنتاج يعتمد على الطاقة الشمسية على نطاق XNUMX لتر باستخدام مياه الصرف الصحي الحقيقية. هذا النهج الصديق للبيئة لا يقلل التكاليف فحسب، بل له أيضًا تأثير بيئي أقل مقارنة بالطرق التقليدية للتخمير البكتيري والإنتاج المعتمد على الوقود الأحفوري.

وقال البروفيسور جاو شيانغ، أحد الباحثين المشاركين في المشروع: "إن منصة الهجين الحيوي لا تتميز فقط ببصمة كربونية أقل ولكنها تقلل أيضًا من تكاليف المنتج، مما يؤدي إلى تأثير بيئي أصغر بشكل عام بالمقارنة مع كل من التخمير البكتيري التقليدي والأساليب القائمة على الوقود الأحفوري". الدراسة.

يفتح هذا البحث الرائد إمكانيات تحويل مياه الصرف الصحي إلى مواد كيميائية قيمة باستخدام ضوء الشمس، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة لتصنيع المواد الكيميائية.

المصدر: استدامة الطبيعة (doi: 10.1038/s41893-023-01063-6)

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