القمر الصناعي الأرضي الجديد الرائد يكمل بنجاح اختبار الإطلاق

وصل القمر الصناعي الراداري الرائد لرصد الأرض والذي يسمى NISAR إلى مرحلة هامة في رحلته للإطلاق. NISAR، وهو عبارة عن تعاون بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، خرج من اختبار صارم لمدة 21 يومًا أثبت فيه قدرته على العمل في درجات الحرارة القصوى وظروف الفراغ في الفضاء.

من المقرر إطلاق NISAR، وهو اختصار لـ NASA-ISRO Artificial Aperture Radar، في أوائل عام 2024. وبمجرد وصوله إلى الفضاء، سيقوم بإجراء عمليات مسح شاملة لجميع الأسطح الأرضية والجليدية تقريبًا كل 12 يومًا. بفضل تقنية الرادار المتقدمة، سيكون NISAR قادرًا على اكتشاف حتى أدنى حركات هذه الأسطح، مما يوفر معلومات قيمة عن أشياء مثل الزلازل والانهيارات الأرضية وديناميكيات الغابات.

تم إجراء اختبار الفراغ الحراري الأخير في مؤسسة تكامل واختبار الأقمار الصناعية في بنغالورو، الهند. وخلال الاختبار، تعرض القمر الصناعي لدرجات حرارة شديدة وفراغ يشبه الفضاء لتقييم أدائه. وقام المهندسون والفنيون بمحاكاة دقيقة لتقلبات درجات الحرارة التي ستشهدها المركبة الفضائية في المدار، وأخضعوها لاختبارات النقع الباردة والساخنة.

ويأتي الانتهاء بنجاح من اختبار الفراغ الحراري بعد جولة سابقة من الاختبارات في سبتمبر، تم خلالها تقييم أنظمة هوائي الرادار للقمر الصناعي. ومع اجتياز اختبارات الهوائي المدمج واختبارات الفراغ الحراري، سينتقل NISAR إلى المرحلة التالية من التحضير للإطلاق. وسيخضع لمزيد من الاختبارات، بما في ذلك تركيب الألواح الشمسية ونشر عاكس هوائي الرادار الخاص به.

بمجرد الانتهاء من جميع الاختبارات، سيتم نقل NISAR إلى مركز ساتيش داوان الفضائي، حيث سيتم تركيبه على صاروخ مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض Mark II التابع لـ ISRO. ومن هناك، سيتم إرساله إلى مدار أرضي منخفض، ليكون جاهزًا لتقديم بيانات مهمة حول العمليات والتغيرات الطبيعية لكوكبنا.

أسئلة وأجوبة

ما هو نزار؟ NISAR هو اختصار لرادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO. إنه تعاون في مجال الأجهزة الفضائية بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لمهمة مراقبة الأرض. ما الذي سيراقبه نزار؟ سوف يقوم NISAR بمسح جميع أسطح الأرض والجليد على الكوكب تقريبًا كل 12 يومًا، ومراقبة الحركات مثل الزلازل والانهيارات الأرضية والتغيرات في الغابات والأراضي الرطبة والأراضي الزراعية. متى من المقرر إطلاق NISAR؟ ومن المتوقع إطلاق NISAR في أوائل عام 2024. أين تم إجراء اختبار الفراغ الحراري؟ تم إجراء اختبار الفراغ الحراري في منشأة تكامل واختبار الأقمار الصناعية التابعة لـ ISRO في بنغالورو، الهند. ما هي الاختبارات الأخرى التي سيخضع لها نزار؟ وقبل الإطلاق، سيخضع "نيسار" لاختبارات إضافية للتأكد من جاهزيته، بما في ذلك تركيب الألواح الشمسية ونشر عاكس هوائي الرادار الخاص به.

(المصدر: phys.org)