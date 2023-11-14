إنجاز هام: القمر الصناعي NISAR يثبت مرونته في الظروف الشبيهة بالفضاء

في معلم رئيسي لوكالات الفضاء الأمريكية والهندية، أكمل القمر الصناعي NASA-ISRO رادار الفتحة الاصطناعية (NISAR) بنجاح اختبارًا صارمًا مدته 21 يومًا في غرفة مفرغة حرارية في بنغالورو، الهند. ويهدف الاختبار إلى تقييم قدرة القمر الصناعي على تحمل درجات الحرارة القصوى وظروف الفراغ في الفضاء، وقد خرج منتصرا.

NISAR، وهو قمر صناعي راداري رائد لمراقبة الأرض، هو جهد تعاوني بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). وتتمثل مهمتها، المقرر إطلاقها في أوائل عام 2024، في مسح جميع الأسطح الأرضية والجليدية للكوكب تقريبًا مرتين كل 12 يومًا، مما يوفر بيانات قيمة عن الحركات السطحية بدقة تصل إلى جزء من البوصة. ويشمل ذلك تتبع الأنشطة الزلزالية مثل الزلازل، ومراقبة التغيرات في الغابات والأراضي الرطبة، ومراقبة التغيرات الديناميكية في الأراضي الزراعية.

على مدار اختبار الفراغ الحراري، قام المهندسون والفنيون في مؤسسة تكامل واختبار الأقمار الصناعية التابعة لـ ISRO في بنغالورو بإخضاع NISAR بدقة لظروف درجات الحرارة القصوى. تعرض القمر الصناعي إلى "نقع بارد" لمدة 80 ساعة عند درجة حرارة 14 درجة فهرنهايت (10 درجات مئوية تحت الصفر)، تليها مدة مماثلة من "النقع الساخن" عند درجات حرارة تصل إلى 122 درجة فهرنهايت (50 درجة مئوية). يحاكي هذا التقلبات في درجات الحرارة التي سيواجهها "نيسار" أثناء دورانه حول الأرض، حيث ينتقل بين ضوء الشمس والظلام.

طوال فترة الاختبار التي استمرت ثلاثة أسابيع، عملت فرق ISRO وJPL بلا كلل، لمراقبة أداء الأنظمة الحرارية للقمر الصناعي وأنظمة أدواته العلمية الأساسية. ويأتي الانتهاء بنجاح من اختبار الفراغ الحراري بعد جولة سابقة من الاختبارات في سبتمبر، والتي ركزت على تقييم إشارات الراديو من هوائيات NISAR باستخدام منشأة اختبار الهوائي المدمجة التابعة لـ ISRO.

مع وجود الفراغ الحراري واختبارات الهوائي المدمج، فإن الخطوات التالية لمهمة NISAR تتضمن دمج الألواح الشمسية وتركيب عاكس هوائي رادار بطول 40 قدمًا (12 مترًا). بمجرد اكتماله، سيتم نقل القمر الصناعي إلى مركز ساتيش داوان الفضائي، حيث سيتم تركيبه على صاروخ مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض Mark II التابع لـ ISRO وسيتم إطلاقه في مدار أرضي منخفض.

يمثل NISAR أول تعاون من نوعه بين NASA وISRO لتطوير الأجهزة في مهمة مراقبة الأرض. يقود الجزء الأمريكي من المشروع مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا، في حين يقود مركز أور راو للأقمار الصناعية (URSC) التابع لـ ISRO في بنجالورو الجزء الهندي. إنهم معًا يدفعون حدود الاستكشاف العلمي وفهم كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

ما هو الغرض من القمر الصناعي NISAR؟

تم تصميم القمر الصناعي NISAR لرصد الأرض وسيقوم بمراقبة أراضي الكوكب وأسطحه الجليدية، مما يوفر بيانات قيمة عن الحركات السطحية والأنشطة الزلزالية والتغيرات في الغابات والأراضي الرطبة والأراضي الزراعية.

ما هي الاختبارات التي خضع لها القمر الصناعي NISAR مؤخرًا؟

وخضع القمر الصناعي NISAR مؤخرًا لاختبار فراغ حراري صارم لمدة 21 يومًا، حيث تعرض لظروف درجات الحرارة القصوى التي تحاكي البيئة القاسية للفضاء. قام هذا الاختبار بتقييم قدرة القمر الصناعي على الصمود والعمل في مثل هذه الظروف.

ما هي أهمية مهمة نزار؟

تمثل مهمة NISAR أول تعاون لتطوير الأجهزة بين NASA ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لمهمة مراقبة الأرض. ويعرض التعاون المتزايد والشراكة بين وكالتي الفضاء والتزامهما بتطوير المعرفة العلمية.

متى من المقرر إطلاق القمر الصناعي NISAR؟

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي NISAR في أوائل عام 2024. وبمجرد إطلاقه، سوف يقوم بمسح سطح الأرض بشكل مستمر، مما يوفر بيانات قيمة حول الظواهر المختلفة ويساعد العلماء على اكتساب رؤى أعمق حول كوكبنا.