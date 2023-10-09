بحث جديد يشير إلى أن البشر استقروا في الأمريكتين منذ 23,000 سنة

تتحدى دراسة حديثة المعتقدات السابقة حول الجدول الزمني للاستيطان البشري في الأمريكتين. تقليديا، يعتقد علماء الآثار أن البشر وصلوا إلى داخل أمريكا الشمالية منذ حوالي 14,000 سنة. ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة المدعومة بتقنيات التأريخ المتقدمة إلى أن البشر استقروا بالفعل في الأمريكتين منذ حوالي 23,000 عام.

تدحض هذه الدراسة الجديدة فكرة وصول البشر إلى الأمريكتين مع انتهاء العصر الجليدي الأخير. واقترحت نظريات سابقة أن ممرا خاليا من الجليد تشكل بين طبقتين جليديتين كبيرتين، مما سمح للبشر بالهجرة من ألاسكا إلى قلب أمريكا الشمالية. ومع ذلك، فقد تم التشكيك في هذه العقيدة حيث تم إرجاع الدليل على الوجود البشري في الأمريكتين إلى ما قبل 16,000 عام.

وفي سبتمبر 2021، تم اكتشاف آثار أقدام أحفورية في نيو مكسيكو، يعود تاريخها إلى ما يقرب من 23,000 سنة مضت. تم صنع آثار الأقدام هذه من قبل مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يمرون ببحيرة قديمة بالقرب من منطقة الرمال البيضاء الآن. ويضيف اكتشاف آثار الأقدام هذه 7,000 سنة إلى سجل الوجود البشري في القارة، مما يعيد كتابة عصور ما قبل التاريخ الأمريكي.

ولتحديد عمر آثار الأقدام، استخدم الباحثون التأريخ بالكربون المشع على حبوب اللقاح المتحجرة الموجودة في الطبقات الرسوبية أعلى وأسفل آثار الأقدام. يعتمد التأريخ بالكربون المشع على اضمحلال نظائر الكربون 14 في المادة العضوية. أثار منتقدو الدراسة مخاوف بشأن تأثير "الماء العسر"، الذي يمكن أن يؤثر على تواريخ الكربون المشع. ومع ذلك، عالج الباحثون هذه المخاوف باستخدام قياس التدفق الخلوي، وهي تقنية طبية تستخدم لحساب وعزل حبوب اللقاح الأحفورية للتأريخ. قدمت طريقة قياس التدفق الخلوي دليلا قاطعا على أن آثار الأقدام تعود بالفعل إلى حوالي 23,000 سنة مضت.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم الباحثون التأريخ بالتألق المحفز بصريًا (OSL) كفحص مستقل. تقيس هذه التقنية تراكم الطاقة داخل حبيبات الكوارتز المدفونة وتسمح للباحثين بتحديد آخر مرة تعرضت فيها الحبوب لأشعة الشمس. دعمت تواريخ OSL النتائج التي توصلت إليها طرق المواعدة الأخرى.

بشكل عام، يلقي هذا البحث ضوءًا جديدًا على الجدول الزمني للاستيطان البشري في الأمريكتين، مما يشير إلى أن البشر استقروا في المنطقة في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. وتوضح الدراسة أيضًا أهمية تقنيات المواعدة المتقدمة والتعاون متعدد التخصصات في كشف أسرار تاريخ البشرية.

مصادر:

- خدمة المتنزهات الوطنية (صورة آثار الأقدام)