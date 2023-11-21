استراتيجية جديدة تعزز الموصلية والاستقرار لموصلات البروتون

اكتشف العلماء في معهد طوكيو للتكنولوجيا طريقة مبتكرة لتعزيز توصيل واستقرار موصلات البروتون في درجات الحرارة المتوسطة والمنخفضة. من خلال تطعيم المتبرع بمواد أم ذات شواغر أكسجين جوهرية مضطربة، بدلاً من طريقة التنشيط المستقبلي شائعة الاستخدام، تمكن الباحثون من تعزيز موصلية البروتون واستقرار موصلات البروتون من نوع البيروفسكايت بشكل كبير. يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لتصميم خلايا الوقود وخلايا التحليل الكهربائي.

تحظى خلايا الوقود/التحليل الكهربائي الخزفية البروتونية (أو الموصلة للبروتونات) (PCFCs/PCECs) بالاهتمام باعتبارها تكنولوجيا طاقة مستدامة. تتمتع هذه الأجهزة بالقدرة على تحويل الطاقة الكيميائية إلى كهرباء والعكس بدون انبعاثات عند درجات حرارة منخفضة أو متوسطة. لديهم القدرة على العمل كمصادر طاقة فعالة لمختلف التطبيقات. على عكس الأنواع الأخرى من خلايا الوقود والمحللات الكهربائية، لا تعتمد مركبات الكربون الكلورية فلورية/مركبات PCECs على محفزات المعادن الثمينة أو السبائك باهظة الثمن، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.

حتى الآن، لم تكن هناك تقارير عن موصلات البروتون ذات الموصلية العالية والاستقرار العالي في درجات الحرارة المتوسطة والمنخفضة. كان هذا القيد، المعروف باسم "فجوة نوربي"، يمثل تحديًا للعلماء لسنوات عديدة. ومع ذلك، قام البروفيسور ماساتومو ياشيما وفريقه في طوكيو تك بتطوير استراتيجية جديدة للتغلب على هذه الفجوة.

بدلًا من استخدام المنشطات المستقبلة، والتي تقدم شوائب لخلق شواغر الأكسجين في الشبكة البلورية، ركز الباحثون على المنشطات المانحة. ومن خلال تطعيم المادة الأم بمادة منشطة متبرع بها، تمكنوا من تقليل تأثير احتجاز البروتون الذي يحدث مع التطعيم المستقبلي. أدى هذا إلى ارتفاع توصيل البروتون وزيادة الاستقرار.

أظهرت تجارب الفريق والتحليلات النظرية باستخدام تقنيات المحاكاة المتقدمة أن المادة المخدرة المتبرع بها أظهرت موصلية بروتونية استثنائية في درجات الحرارة المتوسطة والمنخفضة. علاوة على ذلك، فقد أظهرت ثباتًا عاليًا في مختلف الأجواء، مما يجعلها مرشحًا واعدًا للتطبيقات العملية.

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لتطوير موصلات البروتون لمركبات PCFC/PCECs بأداء غير مسبوق. إن الاستراتيجيات التي اقترحها الباحثون واكتشاف المادة الجديدة لديها القدرة على إحداث تأثير كبير في مجال علوم وتكنولوجيا الطاقة والبيئة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو المنشطات المانحة؟

ج: يتضمن المنشطات المتبرع بها دمج مادة منشطة في مادة ما لزيادة توصيلها الكهربائي أو تعديل خصائصها.

س: ما هو المنشطات المتقبلة؟

ج: إن المنشطات المستقبلة هي طريقة تستخدم لإدخال الشوائب في مادة ما لخلق شواغر الأكسجين وتعزيز موصليتها.

س: ما هي موصلات البروتون؟

ج: موصلات البروتون هي مواد يمكنها نقل البروتونات، مما يتيح تحويل الطاقة الكيميائية إلى كهرباء والعكس في خلايا الوقود وخلايا التحليل الكهربائي.

س: ما هي "فجوة نوربي"؟

ج: تشير "فجوة نوربي" إلى نقص المواد التي تظهر موصلية عالية واستقرارًا عند درجات الحرارة المتوسطة والمنخفضة في موصلات البروتون. لقد كان تحديا للعلماء في هذا المجال.