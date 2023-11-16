العلاج الجديد لتمزقات الرباط الصليبي الأمامي يتحدى النهج الجراحي ويظهر نتائج واعدة

تمزق الرباط الصليبي الأمامي، وهو أحد إصابات الركبة الأكثر شيوعًا بين الرياضيين، يتطلب تقليديًا إجراء عملية جراحية للحصول على علاج فعال. ومع ذلك، وجدت الأبحاث الحديثة المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن النهج غير الجراحي، بما في ذلك العلاج الطبيعي والتدعيم، قد يكون بنفس الفعالية في تعزيز الشفاء.

تابعت الدراسة 80 مشاركًا يعانون من تمزقات الرباط الصليبي الأمامي، وبعد اتباع بروتوكول تقويم جديد، أظهرت 90% من التمزقات علامات الشفاء على التصوير بالرنين المغناطيسي. ارتدى المرضى دعامة لمدة شهر أبقت ركبهم بزاوية 90 درجة، مما ساعد على إبقاء الأطراف الممزقة للرباط الصليبي الأمامي قريبة من بعضها البعض وزيادة احتمالية الاندماج. تم بعد ذلك تنفيذ العلاج الطبيعي، مما أدى إلى زيادة نطاق الحركة تدريجيًا، وتمت إزالة الأقواس بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبًا. كشفت متابعة التصوير بالرنين المغناطيسي أن غالبية الرباط الصليبي الأمامي أصلحت نفسها.

صرحت ستيفاني فيلباي، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أنهم نجحوا في دعم أكثر من 430 مريضًا في الممارسة السريرية، مع معدلات عالية مماثلة من شفاء الرباط الصليبي الأمامي ونتائج ممتازة للمرضى.

يتحدى هذا البحث الاعتقاد التقليدي بأن الجراحة ضرورية دائمًا لتمزق الرباط الصليبي الأمامي. فهي لا توفر فقط خيار علاج بديل لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الجراحة أو يخضعون لها بسبب مضاعفات مالية أو صحية، ولكنها تثير أيضًا تساؤلات حول الفوائد طويلة المدى للتدخلات الجراحية.

ويصف الدكتور لايل ميشيلي، جراح العظام في مستشفى بوسطن للأطفال، هذه الدراسة بأنها قد تغير قواعد اللعبة. يؤدي تثبيت الركبة المصابة بزاوية 90 درجة من خلال الدعامة إلى زيادة الشفاء إلى أقصى حد، على غرار تثبيت العظام المكسورة في الجبيرة. يمكن أن يكون خيار العلاج غير الجراحي مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين لا يشاركون في الرياضات الاحترافية أو التنافسية.

في حين أن الجراحة لها مزاياها من حيث الشفاء السريع واستعادة الوظيفة الكاملة، إلا أنها لا تخلو من المخاطر والمضاعفات. يمكن أن تحدث مشكلات مثل عدم الاستقرار المزمن والتصلب والعدوى وجلطات الدم والخدر بعد الجراحة.

يقدم التثبيت كعلاج لتمزق الرباط الصليبي الأمامي أسلوبًا أقل تدخلاً يمكن أن يوفر نتائج مماثلة للجراحة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث والمتابعة طويلة المدى لفهم الآثار المترتبة على خيار العلاج البديل هذا وفوائده بشكل كامل.

أسئلة وأجوبة

ما هو الرباط الصليبي الأمامي؟ الرباط الصليبي الأمامي (ACL)، أو الرباط الصليبي الأمامي، هو رباط في الركبة يساعد في الحفاظ على الاستقرار الدوراني ويمنع عظم الساق من الانزلاق أمام عظم الفخذ. وعادة ما يصاب أثناء الأنشطة التي تنطوي على تغييرات مفاجئة في الاتجاه أو الضربات المباشرة، مثل كرة القدم وكرة السلة والتزلج وكرة القدم. ما مدى شيوع تمزقات الرباط الصليبي الأمامي؟ يقدر الخبراء أن حوالي 100,000 إلى 200,000 شخص يعانون من تمزق الرباط الصليبي الأمامي كل عام في الولايات المتحدة. وهو من أكثر الأربطة إصابة في الركبة. ما هو العلاج الجراحي القياسي لتمزق الرباط الصليبي الأمامي؟ تتضمن جراحة تمزق الرباط الصليبي الأمامي استبدال الرباط الممزق بطعم مصنوع من أنسجة من أوتار المريض أو أوتار الركبة، أو من متبرع. ما هي مخاطر جراحة الرباط الصليبي الأمامي؟ تشمل المضاعفات المحتملة لجراحة الرباط الصليبي الأمامي ألم الركبة، وعدم الاستقرار المزمن، والتصلب، والعدوى، وجلطات الدم، والخدر. في حين أن هذه المضاعفات نادرة، فإنها يمكن أن تحدث. هل تساعد جراحة الرباط الصليبي الأمامي في الوقاية من التهاب المفاصل؟ يُعتقد منذ فترة طويلة أن إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي تقلل من مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل. ومع ذلك، تظهر الأبحاث الحديثة أن حوالي 50٪ من المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية ما زالوا يصابون بالتهاب المفاصل العظمي خلال 12 إلى 14 عامًا. هل يعتبر الدعامة خيارًا قابلاً للتطبيق لجميع تمزقات الرباط الصليبي الأمامي؟ في حين أن الدعامات تبدو واعدة كعلاج بديل لتمزقات الرباط الصليبي الأمامي، فقد لا تكون جميع الحالات مناسبة لهذا النهج. من الضروري استشارة أخصائي طبي لتحديد مسار العلاج الأنسب.