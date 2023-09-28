الجدل حول موقع هبوط Chandrayaan-3 في القطب الجنوبي للقمر

أثار موقع هبوط المركبة الهندية Chandrayaan-3 خلال مهمتها التاريخية في أغسطس جدلاً بين كبار العلماء. شكك أويانغ زيوان، "الأب المؤسس" لبرنامج استكشاف القمر الصيني، في ادعاءات الهند بأن المركبة الفضائية هبطت بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. وبحسب أويانغ، فإن موقع الهبوط كان داخل نصف الكرة الجنوبي للقمر ولكن ليس في المنطقة القطبية كما ذكرنا سابقًا.

واعتبر أويانغ أن تعريف المنطقة القطبية القمرية يجب أن يكون بين خطي عرض 88.5 و90 درجة جنوبا، معتبرا أن ميل القمر يبلغ 1.5 درجة فقط مقارنة بميل الأرض البالغ 23.5 درجة. يعتقد العالم الصيني أن موقع هبوط Chandrayaan-3 لم يكن ضمن هذه المنطقة القطبية المحددة.

دعمًا لوجهة نظر أويانغ، ذكر ريتشارد دي جريجس، الأستاذ من جامعة ماكواري، أن موقع هبوط Chandrayaan-3 لم يكن داخل الدائرة القطبية الجنوبية القمرية، والتي تقع جنوبًا أكثر من 80 درجة جنوبًا. وبالتالي، يمكن الاستنتاج أن المركبة هبطت خارج المنطقة القطبية، على الرغم من أنها حققت خط عرض أعلى مقارنة بالمهمات القمرية السابقة.

وخلافًا لتأكيدات العلماء، أشارت كل من منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ووكالة ناسا إلى المهمة على أنها "الهبوط على القطب الجنوبي للقمر". هنأ رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون، منظمة أبحاث الفضاء الهندية على الهبوط الناجح، معترفًا بأن الهند هي الدولة الرابعة التي تهبط بمركبة فضائية على سطح القمر.

كما أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بهذا الإنجاز، مؤكدا أن الهند وصلت إلى القطب الجنوبي للقمر، وهو إنجاز لا مثيل له في أي دولة أخرى. وبغض النظر عن الجدل الدائر بين الخبراء، فإن مهمة تشاندرايان 3 تمثل علامة بارزة في مساعي الهند لاستكشاف الفضاء.

التعاريف:

– المنطقة القطبية القمرية: المنطقة الموجودة على سطح القمر والتي تقع بالقرب من قطبيه.

- الدائرة القطبية الجنوبية: الدائرة الوهمية على الأرض وتقع عند خط عرض 66.5 درجة جنوباً.

المصادر: صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست (SCMP)