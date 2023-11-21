رحلة فضائية جديدة: توم هانكس يلتقي بطاقم Artemis 2 بينما تستعد ناسا للمهمة القمرية

أتيحت الفرصة للممثل الشهير توم هانكس، المشهور بدوره كرائد فضاء لوكالة ناسا في فيلم "Apollo 1995" عام 13، مؤخرًا للقاء طاقم Artemis 2 من رواد الفضاء الواقعيين. تم هذا اللقاء في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، حيث لم يقف هانكس مع الطاقم فحسب، بل زار أيضًا مركز التحكم في المهمة وأجرى محادثة مع رواد فضاء إكسبيديشن 70 على متن محطة الفضاء الدولية.

يعد طاقم Artemis 2، المكون من رواد فضاء ناسا ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا كوخ، إلى جانب جيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية، جزءًا من خطة ناسا الطموحة لاستئناف استكشاف الإنسان للقمر. من المقرر أن يقوم رواد الفضاء الأربعة بمهمة حول القمر في موعد لا يتجاوز عام 2024، ومن المقرر أن يدوروا حول القمر كجزء من جهود ناسا لتأسيس وجود مستدام على سطح القمر.

ستوجه اتفاقيات أرتميس، وهي إطار عمل لمعايير استكشاف الفضاء السلمي، التعاون الدولي لناسا في هذه المهام القمرية. ومع تحالف متزايد من الشركاء الدوليين، تهدف ناسا إلى تمهيد الطريق لمزيد من استكشاف الفضاء والاكتشافات العلمية خارج كوكبنا.

استعدادًا لمغامرتهم القمرية القادمة، قام طاقم Artemis 2 مؤخرًا بزيارة منشأة Michoud للتجميع التابعة لناسا في نيو أورليانز لمراجعة المرحلة الأساسية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS). سيكون هذا الصاروخ القوي، إلى جانب المركبة الفضائية أوريون، هو الوسيلة التي يصل بها الطاقم إلى مدار الأرض ويصل في النهاية إلى القمر.

يتضمن تدريب وإعداد طاقم Artemis 2 أيضًا التعرف على المركبة الفضائية Orion والإجراءات الطبية. وسيشاركون قريبًا في تمرين التعافي في البحر، بالتعاون مع وكالة ناسا والبحرية الأمريكية، لمحاكاة عودتهم إلى الأرض بعد مهمتهم.

مع استمرار ناسا في تجميع المكونات الضرورية لمهمة Artemis 2، بما في ذلك محركات RS-25 ومعززات الصواريخ الصلبة المزدوجة، تزداد الإثارة للفصل التالي في استكشاف القمر. يمثل برنامج أرتميس عودة البشرية إلى القمر ويضع الأساس لمهمات فضائية مستقبلية من شأنها أن تدفع حدود المعرفة البشرية والاستكشاف.

أسئلة وأجوبة

من هو توم هانكس؟

توم هانكس هو ممثل هوليوود الشهير المعروف بمجموعة متنوعة من الأدوار والعروض. وفي مجتمع الفضاء، اشتهر بشكل خاص بتجسيده دور رائد الفضاء ناسا جيم لوفيل في فيلم “أبولو 13”.

ما هي مهمة أرتميس 2؟

تعد مهمة Artemis 2 جزءًا من برنامج Artemis التابع لناسا، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر وتأسيس وجود مستدام على سطح القمر. سيتضمن Artemis 2 طاقمًا من رواد الفضاء يدورون حول القمر ويجمعون بيانات قيمة لدعم المهام القمرية المستقبلية.

ما هي اتفاقيات أرتميس؟

اتفاقيات أرتميس هي اتفاقية وإطار طورته وكالة ناسا لتوجيه التعاون الدولي في استكشاف القمر. وتعزز هذه الاتفاقيات الاستكشاف السلمي والتعاوني للفضاء وتضع قواعد لتبادل البيانات العلمية، والحفاظ على التراث الفضائي، وضمان سلامة رواد الفضاء.

ما هو صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)؟

يعد صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) مركبة إطلاق قوية تقوم وكالة ناسا بتطويرها. وسيوفر الدفع والقدرات اللازمة لإطلاق مهمات مأهولة خارج مدار الأرض، بما في ذلك مهمات أرتميس إلى القمر والمهام المستقبلية المحتملة إلى المريخ.

(المصدر: nasa.gov)