TOI-1801 b: نبتون صغير معتدل في نظام كوكبي شاب

نعلن عن اكتشاف TOI-1801 b، وهو كوكب نبتون صغير معتدل ورائع يدور حول نجم قزم شاب من فئة M. تم تحديده في البداية ككوكب مرشح لـ TESS في أبريل 2020، وتبلغ مدة TOI-1801 b 21.3 يومًا. ومع ذلك، فقد كشفت عمليات الرصد الأرضية اللاحقة، بما في ذلك القياس الضوئي داخل وخارج العبور وقياسات السرعة الشعاعية الدقيقة، أن الفترة الحقيقية للكوكب هي 10.6 يومًا.

من خلال ملاحظات المتابعة هذه، توصلنا إلى أن كتلة TOI-1801 b تبلغ 5.74 ± 1.46 M⊕ ونصف قطرها 2.08 ± 0.12 R⊕. بناءً على هذه القياسات، يمكننا أن نستنتج بثقة أن TOI-1801 b يتكون في الغالب من الماء والصخور، مع كمية ضئيلة (تصل إلى 2٪ بالكتلة) من غاز الهيدروجين في غلافه الجوي.

علاوة على ذلك، فإن عمر النظام، الذي يقدر بنحو 900 مليون سنة، يضع TOI-1801 b بين الكواكب الخارجية الشابة العابرة. تم رسم TOI-1801 b جنبًا إلى جنب مع الكواكب الخارجية المعروفة الأخرى، وهو يبرز كعضو فريد.

في الرسم البياني الذي يوضح العلاقة بين الكتلة ونصف القطر، تم تصوير حالات عدم اليقين في TOI-1801 b كمناطق مظللة ملونة بمستويات ثقة. توفر نماذج التكوين، الممثلة بخطوط ملونة مختلفة، نظرة ثاقبة للبنية المحتملة للكوكب الخارجي. على وجه التحديد، تُظهر اللوحات الوسطى واليمنى نماذج تكوين بدون غاز ومع غلاف غاز، على التوالي. تشير الخطوط الصلبة والمنقطة في اللوحة اليمنى إلى سيناريوهات درجات حرارة مختلفة لغلاف الغاز.

كمرجع، يتضمن الرسم التخطيطي أيضًا الأرض ونبتون. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتضمين B22 وM22 كمراجع بسبب النتائج المتضاربة المنشورة لنفس الكوكب، مما يشير إلى قياسات مختلفة.

في الختام، يمثل TOI-1801 b إضافة مثيرة للاهتمام لمعرفتنا بالكواكب الخارجية. إن طبيعتها المعتدلة وتكوينها وصغر سنها تجعلها هدفًا مقنعًا لمزيد من التحقيق. تساهم الدراسة المستمرة لمثل هذه الكواكب الخارجية في فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها في بيئات متنوعة خارج نظامنا الشمسي.

التعاريف:

- TESS: القمر الصناعي العابر لمسح الكواكب الخارجية

- قزم M: نوع من نجوم النسق الرئيسي، يُعرف أيضًا باسم القزم الأحمر، تتراوح كتلته بين 0.08 و0.6 مرة كتلة الشمس.

- السرعة الشعاعية (RV): قياس حركة النجم نحو مراقب أو بعيدًا عنه باستخدام تأثير إزاحة دوبلر.

– الكتلة ونصف القطر: تشير الكتلة إلى كمية المادة الموجودة في الجسم، بينما يقيس نصف القطر المسافة من المركز إلى السطح الخارجي.

- خطوط الكثافة المتساوية: خطوط رمادية متقطعة على مخطط نصف قطر الكتلة تمثل خطوطًا متساوية الكثافة في نماذج تكوين مختلفة.

- إنتروبيا محددة: خاصية ديناميكية حرارية تحدد مقدار الفوضى أو العشوائية في النظام.

– H2 : غاز الهيدروجين الجزيئي .

- كارمينيس وتأجير: الأدوات المستخدمة لقياسات السرعة الشعاعية الدقيقة.

مصادر:

- باراغان وآخرون. (2022)

– المفتي وآخرون. (2023)

- تسنغ وآخرون. (2019)

– astro-ph.EP (معرف arXiv)