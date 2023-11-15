اكتشاف مذهل: أنظمة الكواكب الشمسية التناظرية

في سعيهم لفهم كيفية تشكل الكواكب وتطورها، حول الباحثون انتباههم إلى أنظمة الكواكب التي تدور حول نظيراتها الشمسية. توفر هذه الأنظمة رؤى قيمة حول العمليات التي تشكل الكواكب في بيئات مشابهة لنظامنا الشمسي. كشفت النتائج الحديثة من دراسة تتضمن بيانات القياس الضوئي TESS والبيانات الطيفية التي تم الحصول عليها باستخدام أداة SOPHIE عن اكتشاف وتوصيف نظامين كوكبيين آسرين يدوران حول نظائرها الشمسية TOI-1736 وTOI-2141 [المصدر].

أجرى الباحثون تحليلًا طيفيًا دقيقًا لجمع السرعات الشعاعية الدقيقة (RV) والخصائص الفيزيائية للنجوم المضيفة في هذه الأنظمة. يستضيف كل من TOI-1736 وTOI-2141 كوكبًا فرعيًا عابرًا لنبتون، ولكل منهما خصائص مثيرة للاهتمام. يتميز كوكب نبتون الفرعي TOI-1736 بنصف قطر يبلغ 2.44±0.18 R⊕، وفترة مدارية قدرها 7.073088(7) أيام، وكتلته 12.8±1.8 M⊕. من ناحية أخرى، يُظهر الجزء الفرعي لنبتون TOI-2141 نصف قطر يبلغ 3.05±0.23 R⊕، وفترة مدارية تبلغ 18.26157(6) يومًا، وكتلة تبلغ 24±4 M⊕.

ما يلفت الانتباه بشكل خاص في TOI-1736 هو اختلافات RV طويلة المدى، والتي تشير إلى حل كوكبين مصحوبًا باتجاه خطي. يُظهر الرفيق الخارجي، المعروف باسم TOI-1736 c، نصف سعة RV يبلغ 201.1±0.7 مللي ثانية−1، مما يشير إلى كتلة متوقعة من mcsini=8.09±0.20 ميجاجول. من خلال تحليل الضوضاء الزائدة الفلكية GAIA DR3، تمكن الباحثون من تقدير كتلة TOI-1736 c بين 8.7+1.5−0.6 ميجاجول. يتبع هذا الكوكب العملاق مدارًا غريب الأطوار بفترة مدارية قدرها 570.2±0.6 يومًا، وانحراف مركزي قدره 0.362±0.003، ومحور شبه رئيسي قدره 1.381±0.017 وحدة فلكية. ومن اللافت للنظر أن TOI-1736 c يقع في المنطقة الصالحة للسكن من نظيره الشمسي، ويستقبل حوالي 0.71 ± 0.08 مرة من حادث التدفق البوليمتري على الأرض.

تشير تحليلات العلاقة بين الكتلة ونصف القطر لكتلة نبتون الفرعية العابرة، TOI-1736 b وTOI-2141 b، إلى أن كلا هذين الكوكبين من المحتمل أن يمتلكا نواة صخرية كثيفة مماثلة للأرض وغلافًا غنيًا بالمياه [المصدر]. تلقي هذه النتائج ضوءًا جديدًا على أنظمة الكواكب المتنوعة الموجودة في عالمنا وتوفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب وتطورها.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو التناظرية الشمسية؟

ج: التناظري الشمسي هو نجم يشبه شمسنا إلى حد كبير من حيث خصائصه الفيزيائية.

س: ما هو تيس؟

ج: TESS (القمر الصناعي العابر لمسح الكواكب الخارجية) هو تلسكوب فضائي مصمم للبحث عن الكواكب الخارجية باستخدام طريقة العبور.

س: ما هي علاقة الكتلة ونصف القطر للكواكب؟

ج: تشير العلاقة بين الكتلة ونصف القطر إلى العلاقة بين كتلة الكوكب ونصف قطره. فهو يساعد العلماء على استنتاج تكوين وبنية الكوكب.

س: ما هي المنطقة الصالحة للسكن؟

ج: المنطقة الصالحة للسكن هي المنطقة المحيطة بالنجم حيث قد تكون الظروف مناسبة لوجود الماء السائل، وهو عنصر أساسي للحياة كما نعرفها.