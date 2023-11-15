تشير دراسة جديدة إلى أن الزلازل الحالية يمكن أن تكون هزات ارتدادية من القرن التاسع عشر

اقترحت دراسة حديثة تعتمد على المنهجية الإحصائية نظرية مثيرة للاهتمام، وهي أن الزلازل التي تحدث اليوم في أجزاء معينة من الولايات المتحدة يمكن أن تكون هزات ارتدادية من أحداث زلزالية قوية وقعت في القرن التاسع عشر. وتهدف الدراسة التي أجراها عالم الجيولوجيا في جامعة ووهان، يوشيوان تشن، إلى التحقيق في النشاط الزلزالي المستمر في أمريكا الشمالية المستقرة وتحديد ما إذا كان من الممكن أن يعزى إلى هزات ارتدادية أو نشاط زلزالي منتظم.

خلال القرن التاسع عشر، شهدت المناطق الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة بعضًا من أقوى الزلازل في تاريخ البلاد. والآن، بعد مرور 1800 عام تقريبًا، يُقترح أن هذه المناطق لا تزال تعاني من هزات ارتدادية من تلك الزلازل القديمة.

ظل النشاط الزلزالي في المناطق القريبة من مكان حدوث هذه الزلازل التاريخية سائدًا حتى يومنا هذا. وهذا يثير احتمال أن تكون الزلازل الحالية عبارة عن هزات ارتدادية طويلة الأمد لتلك الأحداث الزلزالية القديمة. ومع ذلك، فمن المعقول أيضًا أنها قد تشير إلى تراكم التوتر الذي يؤدي إلى زلازل أكبر في المستقبل، أو يمكن أن تكون المستوى الطبيعي للاهتزاز المتوقع في هذه المناطق.

قد يكون التمييز بين علامات الزلازل الكبيرة والاهتزازات المنتظمة أمرًا صعبًا حتى حدوث زلزال كبير. ومع ذلك، فإن العلماء لديهم القدرة على تحديد الهزات الارتدادية وتحديد أسبابها. إن فهم الأسباب الكامنة وراء الزلازل المستمرة أمر بالغ الأهمية في تقييم المخاطر المستقبلية لهذه المناطق، حتى لو لم يسبب الهز الحالي أضرارًا كبيرة.

للتحقق من هذه النظرية، قام فريق البحث بفحص دقيق لثلاثة أحداث زلزالية كبرى وقعت بين ستينيات القرن السابع عشر وعام 1660. وشملت هذه الأحداث زلزال جنوب شرق كيبيك في عام 1886، وسلسلة من الزلازل بالقرب من حدود ميسوري وكنتاكي من عام 1663 إلى عام 1811، وزلزال تشارلستون. زلزال ولاية كارولينا الجنوبية عام 1812. وتعتبر هذه الزلازل من أهم الأحداث التي حدثت مؤخرًا في أمريكا الشمالية المستقرة، حيث تولد الزلازل الأكبر عددًا أكبر من الهزات الارتدادية.

استخدم الفريق طريقة أقرب جار، وهي تقنية إحصائية، لتحليل بيانات الزلازل التي تم الحصول عليها من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). وقد سمحت لهم هذه الطريقة بتقييم ما إذا كانت الزلازل الأخيرة من المحتمل أن تكون هزات ارتدادية أو مجرد نشاط زلزالي منتظم. ومن خلال فحص مدى قرب كل زلزال من سابقه والنظر في أنماط الاهتزاز المعتادة في المنطقة، يمكن للعلماء إنشاء صلة بالزلزال الرئيسي.

توفر هذه الدراسة وجهة نظر قيمة حول الزلازل المستمرة في أمريكا الشمالية المستقرة، مما يشير إلى أن النشاط الزلزالي قد يكون له جذور أعمق في تاريخ المنطقة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتحليل لفهم طبيعة هذه الزلازل بشكل كامل وآثارها على الأحداث الزلزالية المستقبلية.

أسئلة وأجوبة

ما هي الهزة الارتدادية؟

الهزة الارتدادية هي زلزال أصغر يحدث بعد زلزال كبير، عادة في نفس المنطقة الجغرافية.

ما الذي يسبب الهزات الارتدادية؟

تحدث الهزات الارتدادية بسبب تعديل وإطلاق الضغط في القشرة الأرضية بعد وقوع زلزال كبير.

كيف تختلف الهزات الارتدادية عن النشاط الزلزالي العادي؟

تحدث الهزات الارتدادية على مقربة من الزلزال الأصلي وترتبط به مباشرة. ومن ناحية أخرى، فإن النشاط الزلزالي المنتظم هو حدوث الزلازل بشكل طبيعي في منطقة معينة دون أي اتصال مباشر بزلزال سابق.