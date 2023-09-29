برنامج أرتميس التابع لناسا: عصر جديد من استكشاف القمر

يهدف برنامج جديد يسمى أرتميس، أطلقته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، إلى إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى القمر بحلول عام 2025 أو 2026 وإنشاء معسكر قاعدة قمرية خلال العقد المقبل. وأثارت الميزانية المقدرة البالغة 93 مليار دولار للمهمة جدلاً حول ما إذا كان ينبغي لناسا إعطاء الأولوية للهبوط على سطح القمر على مكافحة تغير المناخ.

ووفقا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2023، فإن 12% فقط من الأمريكيين يعتبرون إرسال رواد فضاء لاستكشاف القمر أولوية. تعتقد الأغلبية (41%) أن هذا الأمر غير مهم أو لا ينبغي متابعته على الإطلاق، بينما يعتقد 50% أن ناسا يجب أن تحول تركيزها بالكامل إلى معالجة تغير المناخ.

ومع ذلك، أعرب خبراء من جامعة ستانفورد عن دعمهم الساحق لبرنامج أرتميس، وأجروا مقارنات مع مهمة أبولو 11 التاريخية التي هبطت البشر لأول مرة على سطح القمر. كان برنامج أبولو، الذي بدأ تنفيذه في عام 1969، مدفوعا بحتمية وطنية في عصر الحرب الباردة لإظهار التفوق التكنولوجي على الاتحاد السوفييتي.

من ناحية أخرى، تم إنشاء برنامج أرتميس نتيجة لتوجيهات سياسة الفضاء لعام 2017. هدفها الأساسي هو قيادة برنامج استكشاف مبتكر ومستدام، وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين والدوليين. يسعى البرنامج إلى توسيع الوجود البشري عبر النظام الشمسي واكتساب معرفة جديدة واستكشاف تاريخ نظام الشمس والأرض والقمر.

ويرى الخبراء أن أرتميس لن يؤدي فقط إلى تقدم التقدم العلمي والتكنولوجي، بل سيكون له أيضًا تطبيقات عملية. غالبًا ما تجد التقنيات التي تم تطويرها لبرامج الفضاء طريقها إلى الأرض، مما يساهم في حل المشكلات التكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى إنشاء مشهد قابل للحياة لبقاء الإنسان على سطح القمر، وهو ما له آثار على المصالح التجارية وبقاء الجنس البشري على المدى الطويل.

ويؤكد بعض الخبراء أن استكشاف القمر لا يعني إهمال تغير المناخ، بل تعزيز حياتنا على الأرض. يوفر القمر موارد نادرة أو يصعب استخراجها على الأرض، مثل المعادن الثمينة. إن استخراج هذه الموارد على القمر يمكن أن يخفف من مشاكل استنزاف الموارد المحتملة على كوكبنا.

ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن ملكية الموارد القمرية والحفاظ على القمر ككيان بيئي وثقافي وعلمي مشترك. ومن الضروري معالجة المسائل الأخلاقية والإدارية المتعلقة باستكشاف القمر وأنشطة المقاولين من القطاع الخاص في الفضاء.

ومع ذلك، يعتقد العديد من خبراء جامعة ستانفورد أن وكالة ناسا يمكنها متابعة استكشاف القمر والجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ في وقت واحد. ويجادلون بأن ميزانية ناسا صغيرة نسبيًا مقارنة بالمبادرات الحكومية الأخرى وأن النشاط الاقتصادي الناتج عن برامج "من القمر إلى المريخ" يدعم آلاف الوظائف ويساهم بالمليارات في الاقتصاد.

علاوة على ذلك، يهدف برنامج أرتميس إلى إلهام "جيل أرتميس" وتعزيز التنوع في صناعة الفضاء. ويُنظر إلى إدراج رواد فضاء من خلفيات متنوعة، بما في ذلك أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر، على أنه خطوة إيجابية نحو خلق قوة عاملة أكثر تنوعًا وتشجيع الشباب على ممارسة مهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

باختصار، يمثل برنامج أرتميس التابع لناسا حقبة جديدة من استكشاف القمر. وفي حين توجد مناقشات بشأن الأولويات والمخاوف بشأن استخراج الموارد وملكيتها، فإن البرنامج يقدم فرصًا علمية وتكنولوجية وتجارية وملهمة كبيرة. يمكن لنجاحها أن يمهد الطريق لوجود بشري مستدام خارج الأرض ويساهم في فهمنا للكون.

مصادر:

– مسح مركز بيو للأبحاث، 2023

- جي سكوت هوبارد، مدير ناسا أميس السابق ومدير فخري لمركز التميز للنقل الفضائي التجاري

– سيمون داميكو، أستاذ مشارك في الطيران والملاحة الفضائية بجامعة ستانفورد

- أليس جورمان، عالمة آثار فضائية ومؤلفة مشاركة لكتاب "إعلان حقوق القمر"

- شانون سيلفي أبيلسون، باحثة ما بعد الدكتوراه تدرس الأخلاقيات البيئية، وبيئة الفضاء، وفلسفة علم الفلك والفيزياء الفلكية في جامعة ستانفورد