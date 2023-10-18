استقرار وقابلية اكتشاف الأقمار الخارجية التي تدور حول HIP 41378 f

تستكشف دراسة حديثة أجراها علماء الفلك في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، إمكانية وجود أقمار خارج المجموعة الشمسية، أو أقمار حول الكواكب الخارجية. في حين أن الكواكب الخارجية كانت محور الكثير من الأبحاث والاكتشافات، إلا أن الأقمار الخارجية ظلت بعيدة المنال. يسعى مؤلفو هذه الورقة إلى التحقق من استقرار وإمكانية اكتشاف الأقمار الخارجية التي تدور حول HIP 41378 f، وهو كوكب جوفيان معتدل.

يؤدي البحث عن الأقمار الخارجية إلى توسيع البحث عن الكواكب الصالحة للحياة خارج المنطقة الصالحة للسكن. من المحتمل أن تستضيف الكواكب الغازية العملاقة، مثل كوكب المشتري في نظامنا الشمسي، أقمارًا صالحة للحياة. وقد أثارت أقمار مثل أوروبا وتيتان، بمحيطاتها تحت السطح وأنهارها الهيدروكربونية السائلة، اهتمام علماء الفلك بالفعل. اختار الباحثون التركيز على HIP 41378 f، وهو كوكب منخفض الكتلة، يتمتع بأقل كثافة بين الكواكب الخارجية المعروفة.

لتحديد ما إذا كانت الأقمار الخارجية يمكن أن توجد في هذا النظام، أجرى الباحثون عمليات محاكاة ديناميكية تسمى محاكاة الجسم N. اختبرت عمليات المحاكاة هذه ما إذا كانت الأقمار الصناعية قادرة على الحفاظ على مدارات مستقرة حول HIP 41378 f في وجود كواكب أخرى في النظام. وأظهرت النتائج أن الأقمار الخارجية التي تبلغ كتلتها 0.15 مرة كتلة الأرض يمكن أن تكون مستقرة على مدى مائة ألف عام، مما يفتح إمكانية المزيد من الاستكشاف.

قام الباحثون أيضًا بفحص بيانات الرصد من تلسكوب هابل الفضائي (HST) لتحديد ما إذا كان من الممكن اكتشاف الأقمار الخارجية من خلال عمليات رصد العبور. من خلال مقارنة منحنى الضوء لـ HIP 41378 f مع وبدون محاكاة للقمر الخارجي، وجدوا تأثيرات صغيرة ناجمة عن وجود قمر خارجي. ومع ذلك، فإن البيانات الحالية من HST ومهمة K2 لم تكن كافية لتحديد وجود الأقمار الخارجية بثقة. تمتلك البعثات المستقبلية، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، القدرة على تقديم إجابات أكثر تحديدًا.

في الختام، تشير هذه الدراسة إلى الاحتمال المثير لوجود أقمار خارج المجموعة الشمسية حول الكواكب الخارجية. يشير استقرار الأقمار الخارجية حول HIP 41378 f إلى أنها قد تكون شائعة في أنظمة كوكبية أخرى. في حين أن الملاحظات الحالية غير حاسمة، فإن البعثات المستقبلية مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي توفر الأمل في اكتشاف ودراسة الأقمار الخارجية، وتوسيع فهمنا للكون.

مصادر:

– هارادا، سي كيه، دريسينج، سي دي، علم، إم كيه، كيرك، جيه، لوبيز-موراليس، إم، أونو، ك، … ويتلي، بي جي (2021). استقرار وقابلية اكتشاف الأقمار الخارجية التي تدور حول HIP 41378 f، وهو كوكب جوفيان معتدل ذو كثافة ظاهرة منخفضة بشكل غير عادي. المجلة الفلكية. [مقبول، وصول مفتوح]