ناسا تطلق صواريخ خلال الكسوف الحلقي لعام 2023 لدراسة التأثيرات على الغلاف الجوي العلوي

ستطلق مهمة صاروخية ناسا تسمى الاضطرابات الجوية حول مسار الكسوف (APEP) ثلاثة صواريخ خلال كسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر 2023، لدراسة تأثير الانخفاض المفاجئ في ضوء الشمس على الغلاف الجوي العلوي. تهدف مهمة APEP، بقيادة أروه بارجاتيا، الأستاذ في جامعة إمبري ريدل للطيران، إلى دراسة التغيرات في طبقة الأيونوسفير، وهي منطقة من الغلاف الجوي حيث يتفاعل ضوء الشمس مع الذرات لتكوين الأيونات والإلكترونات.

أثناء كسوف الشمس، تشهد درجة حرارة وكثافة الغلاف الأيوني انخفاضًا سريعًا ثم ترتفع مرة أخرى، مما يتسبب في تموج الموجات عبر الغلاف الأيوني. ومن خلال إطلاق الصواريخ خارج المسار الحلقي - المنطقة التي يغطي فيها القمر الشمس بالكامل - يخطط فريق APEP لنشر أدوات من شأنها قياس التغيرات في المجالات الكهربائية والمغناطيسية، والكثافة، ودرجة الحرارة. ستكون هذه القياسات أول عمليات رصد متزامنة من مواقع متعددة في الغلاف الأيوني أثناء كسوف الشمس.

بالإضافة إلى قياسات الصاروخ، ستستخدم مهمة APEP أيضًا عمليات الرصد الأرضية من الباحثين المشاركين في مختبر أبحاث القوات الجوية ومرصد Haystack التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ستقوم البالونات عالية الارتفاع التي أطلقها الطلاب من Embry-Riddle بقياس تغيرات الطقس أثناء مرور الكسوف.

سيتم إطلاق صواريخ APEP في أكتوبر 2023 من نيو مكسيكو، ثم سيتم استعادتها وإعادة إطلاقها في أبريل 2024 من منشأة والوبس للطيران التابعة لناسا في فرجينيا، خلال كسوف كلي للشمس. ستوفر عمليات الإطلاق هذه نظرة ثاقبة حول التأثيرات واسعة النطاق للكسوف على الغلاف الجوي العلوي.

المصادر: ناسا، استوديو التصور العلمي