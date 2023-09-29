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مهمة ناسا لدراسة تأثيرات كسوف الشمس على طبقة الأيونوسفير

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 29، 2023
مهمة ناسا لدراسة تأثيرات كسوف الشمس على طبقة الأيونوسفير

من المقرر أن تطلق مهمة صاروخية ناسا، والمعروفة باسم الاضطرابات الجوية حول مسار الكسوف (APEP)، ثلاثة صواريخ خلال الكسوف الحلقي في أكتوبر 2023. بقيادة أروه بارجاتيا، أستاذ الفيزياء الهندسية في جامعة إمبري ريدل للطيران، وتهدف المهمة إلى دراسة كيفية تأثير الانخفاض المفاجئ لأشعة الشمس أثناء الكسوف على الغلاف الجوي العلوي، وتحديداً طبقة الأيونوسفير.

تصبح طبقة الأيونوسفير، وهي طبقة جوية تقع على بعد حوالي 50 ميلاً وأكثر، كهربائية بسبب مكون الأشعة فوق البنفسجية الموجود في ضوء الشمس. تتكون هذه الطبقة من أيونات وإلكترونات عالية الطيران تفصلها طاقة الشمس الثابتة خلال النهار. ومع ذلك، أثناء الكسوف، تشهد درجة حرارة وكثافة الغلاف الأيوني انخفاضًا وارتفاعًا سريعًا، مما يخلق موجات تموج عبر الغلاف الأيوني.

ستقوم مهمة APEP بإطلاق الصواريخ قبل وأثناء وبعد ذروة الكسوف، خارج المسار الحلقي مباشرةً. سينشر كل صاروخ أدوات علمية صغيرة لقياس التغيرات في المجالات الكهربائية والمغناطيسية والكثافة ودرجة الحرارة. ستكون هذه هي القياسات المتزامنة الأولى التي يتم أخذها من مواقع متعددة في الغلاف الأيوني أثناء كسوف الشمس.

يسمح استخدام صواريخ السبر بإجراء قياسات دقيقة في مناطق محددة من الفضاء وعلى ارتفاعات مختلفة. ستقيس صواريخ APEP ما بين 45 و200 ميل فوق سطح الأرض على طول مسارها، مما يوفر بيانات قيمة عن البعد الرأسي على نطاقات مكانية صغيرة. كما ستدعم المهمة عمليات الرصد الأرضية، بما في ذلك كثافة الغلاف الأيوني وقياسات الرياح المحايدة وعمليات رصد الرادار ونشر البالونات على ارتفاعات عالية.

سيتم استرداد صواريخ APEP التي تم إطلاقها في نيو مكسيكو وإعادة إطلاقها من منشأة Wallops للطيران التابعة لناسا في فرجينيا خلال كسوف كلي للشمس في أبريل 2024. وسيوفر هذا فرصة أخرى لقياس تأثيرات الكسوف على الغلاف الأيوني.

ومن خلال دراسة التأثيرات واسعة النطاق للكسوف على طبقة الأيونوسفير، تهدف مهمة APEP إلى تعزيز فهمنا لهذه الطبقة الجوية وأهميتها بالنسبة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية وغيرها من الأصول الفضائية.

المصادر: ناسا

By فيكي ستافروبولو

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