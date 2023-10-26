النمط العالمي لحركات الاستشعار: رؤى من Knifefish الكهربائية

تقوم سمكة السكين الكهربائية بحركات معقدة في الماء، على غرار الطريقة التي يشم بها الكلب أو يستكشف الإنسان بيئة جديدة. في دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature Machine Intelligence، كشف الباحثون أن مجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بما في ذلك الميكروبات، تظهر هذا النمط العالمي من الحركات لفهم محيطها.

وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن هذه السلوكيات لا تقتصر على الكائنات الحية ذات الجهاز العصبي. وأكد نوح كوان، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة جونز هوبكنز ومؤلف الدراسة، أنه حتى الكائنات الحية المتميزة مثل الأميبا تظهر سلوكًا يعكس التوازن الوضعي للإنسان أو سمكة مختبئة في أنبوب. يشير التقارب بين هذه الكائنات التي تبدو غير مرتبطة ببعضها البعض إلى أن التطور قد وصل إلى حل مشترك من خلال آليات أساسية متنوعة.

شرع فريق البحث في البداية في كشف الغرض من نشاط الجهاز العصبي أثناء حركة الحيوانات وما إذا كان يمكن تطبيقه على الروبوتات. أثناء مراقبة سمكة السكين الكهربائية في حوض مضاء، لاحظ الباحثون أن الأسماك تقوم بحركات متكررة ذهابًا وإيابًا في الظلام، في حين أنها تتمايل بلطف مع دفعات سريعة من الحركة في ظروف الإضاءة الجيدة.

في البرية، تطورت أسماك السكاكين بحثًا عن ملجأ لتجنب الحيوانات المفترسة. يستخدمون تفريغات كهربائية ضعيفة لاستشعار المناطق المحيطة بهم وتحديد المأوى. يمكّنهم الاهتزاز السريع من استكشاف بيئتهم بشكل فعال، خاصة في المياه المظلمة. ومن المثير للاهتمام، أنه حتى في ظروف الإضاءة الجيدة، تستمر أسماك السكاكين في إظهار هذه الحركات السريعة، وإن كان ذلك بشكل أقل تكرارًا.

وفقًا لديبوجيوتي بيسواس، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة جونز هوبكنز والمؤلف الأول للدراسة، فإن الإستراتيجية المثالية للكائنات الحية هي التحول إلى الوضع الاستكشافي عندما يكون عدم اليقين مرتفعًا والعودة إلى الوضع الاستغلالي عندما ينحسر عدم اليقين.

طور الفريق نموذجًا يحاكي سلوكيات الاستشعار الرئيسية هذه واكتشف أنماطًا مماثلة في العديد من الكائنات الحية الأخرى، بما في ذلك الأميبا والعث والصراصير والشامات والخفافيش والفئران والبشر. والأهم من ذلك، أنه لم تنتهك أي دراسة سابقة واجهها الفريق القواعد المكتشفة، مما يسلط الضوء على عالمية هذه السلوكيات عبر الأنواع، بما في ذلك الكائنات وحيدة الخلية، مثل الأميبا، التي تستشعر المجالات الكهربائية.

تمتد الآثار المترتبة على هذا البحث إلى ما هو أبعد من فهم سلوك الحيوان. يمكن للأفكار المكتسبة أن تعزز أداء الروبوتات المستقلة، وطائرات البحث والإنقاذ بدون طيار، ومركبات الفضاء من خلال دمج هذه الحركات المعتمدة على الحواس.

سوف تبحث الدراسات المستقبلية ما إذا كانت هذه النتائج تنطبق على الكائنات الحية الأخرى، بما في ذلك النباتات.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الكائنات الحية التي تظهر النمط العالمي لحركات الاستشعار؟

ج: تكشف الدراسة أن مجموعة واسعة من الكائنات الحية، بما في ذلك الميكروبات، تظهر النمط العالمي لحركات الاستشعار. تشمل هذه الكائنات سمكة السكاكين الكهربائية، والأميبا، والعث، والصراصير، والشامات، والخفافيش، والفئران، وحتى البشر.

س: ما الهدف من هذه الحركات الاستشعارية؟

ج: تسمح حركات الاستشعار للكائنات الحية بجمع معلومات حول بيئتها وفهم محيطها. تساعدهم هذه الحركات على التنقل والاستجابة للمواقف غير المؤكدة أو غير المألوفة.

س: كيف يمكن تطبيق هذه النتائج على الروبوتات؟

ج: يمكن استخدام الأفكار المكتسبة من دراسة النمط العالمي لحركات الاستشعار لتعزيز أداء الروبوتات المستقلة، وطائرات البحث والإنقاذ بدون طيار، ومركبات الفضاء. ومن خلال محاكاة هذه السلوكيات، يمكن للروبوتات تحسين إدراكها وقدرتها على التكيف مع البيئات المختلفة.