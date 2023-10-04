الحاجة الملحة لمعالجة الاحتيال وسوء السلوك في البحوث الطبية

في كتابه الجديد "الثقة في البحوث الطبية"، يسلط وارويك بي. أندرسون، الأستاذ الفخري لعلم وظائف الأعضاء والعلوم الطبية الحيوية في جامعة موناش في أستراليا، الضوء على المشكلة الملحة المتمثلة في الاحتيال والعلم الهراء في مجال البحوث الطبية. يعترف أندرسون بأن العلماء غالبًا ما يجدون صعوبة في الاعتراف بوجود الاحتيال وسوء السلوك داخل مجتمعهم، ويفضلون التمسك بوجهة النظر المثالية القائلة بأن العلم محصن ضد مثل هذه القضايا.

في حين أن الأخطاء غير المقصودة والجهل يمكن أن تكون مسؤولة عن بعض نتائج الأبحاث الخاطئة، يؤكد أندرسون أن هناك أفرادًا يتعمدون تجاوز الحدود، وتلفيق البيانات، والخداع سعيًا لتحقيق طموح شخصي ومكاسب مالية. ومع ذلك، لم يكن المجتمع العلمي على استعداد لمناقشة قضية الاحتيال البحثي بشكل علني، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة من خلال إدامة دائرة الجهل.

غالبًا ما يتم وصف مراجعة النظراء، وتكرار التجارب، وطبيعة التصحيح الذاتي للعلم كآليات فعالة لمواجهة الاحتيال. ومع ذلك، يحذر أندرسون من أن مراجعة النظراء ليست مضمونة في اكتشاف الأبحاث الاحتيالية، وأن دراسات التكرار لا تتلقى سوى القليل من الدعم من الممولين، كما أن النتائج السلبية من التكرارات تكافح من أجل نشرها. وبالتالي، فهو يدعو العلماء إلى المشاركة في المزيد من المناقشات حول سوء السلوك البحثي لمكافحة المشكلة بشكل فعال.

ولمعالجة هذه المشكلة، يقترح أندرسون أن يتحول البحث الطبي إلى مهنة حقيقية. على عكس مجالات مثل الطب وطب الأسنان، لا توجد برامج تدريب محددة أو متطلبات اعتماد للباحثين الطبيين. ويعتقد أندرسون أن تنفيذ عمليات إصدار الشهادات المهنية، ومعايير الكفاءة، والمبادئ التوجيهية الأخلاقية في البحوث الطبية من شأنه أن يجعل الباحثين مسؤولين عن أفعالهم ويحمي نزاهة المهنة.

يعترف أندرسون بالمخاوف من احتمال استغلال النقاد، بما في ذلك السياسيون، للنقد الداخلي، لتقويض البحث العلمي والسيطرة على التمويل. ومع ذلك، فهو يؤكد أن خطر التقاعس عن العمل على المدى الطويل يفوق بكثير هذه المخاوف. وهو يحث العلماء على إجراء فحص نقدي للممارسات البحثية ومقترحات التمويل والمنشورات والبحث بنشاط عن حلول لمعالجة الاحتيال وسوء السلوك من أجل حماية سمعة البحث الطبي.

المصدر: كتاب وارويك أندرسون "الثقة في الأبحاث الطبية"

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