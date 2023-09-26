القضاء على الحمض النووي المبرمج: ظاهرة مفاجئة في التطور

سلطت دراسة حديثة أجرتها ماري ديلاتر وفريقها في المدرسة العليا للأساتذة في ليون الضوء على ظاهرة مثيرة للاهتمام تسمى إزالة الحمض النووي المبرمج (PDE). يحدث PDE عندما تقوم الكائنات الحية عمدا بإزالة أجزاء من الجينوم الخاص بها، مما يتعارض مع الاعتقاد التقليدي بأن الجينوم يجب الحفاظ عليه ونقله بأمانة إلى الجيل التالي.

على الرغم من أنه تمت ملاحظة PDE في حوالي 100 نوع فقط عبر مختلف فروع الحياة، إلا أنه قد يكون أكثر شيوعًا مما كان يُعتقد سابقًا. ركزت دراسة ديلاتر على الديدان الخيطية Mesorhabditis belari، والتي وجد أنها تقضي على ما يقرب من ثلث جينومها أثناء التطور. كانت التسلسلات المحذوفة في الغالب عبارة عن امتدادات متكررة من الحمض النووي غير المشفر، بما في ذلك الترانسبوزونات، وهي تسلسلات الحمض النووي ذاتية التكرار والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات ضارة ومفيدة على المضيف.

تشير إزالة تسلسلات الحمض النووي المتكررة من خلال PDE إلى أن الكائنات الحية مثل M. belari تعمل بنشاط على التخلص من الحمض النووي الطفيلي، مثل الترانسبوزونات، والتي يمكن أن تتداخل مع الوظائف الخلوية الطبيعية. ومن خلال التخلص من هذه التسلسلات، يمكن للخلايا حماية جينوماتها وضمان الأداء الفعال. ومع ذلك، قد يكون لـ PDE وظائف أخرى أيضًا. ويتوقع ديلاتر أنه بالإضافة إلى مكافحة الطفيليات، يمكن لـ PDE أن يساعد الخلايا على تنظيم جينوماتها أثناء انتقالها عبر مراحل الحياة المختلفة.

يعود اكتشاف PDE إلى عام 1887 عندما لاحظ ثيودور بوفيري هذه الظاهرة في الديدان الخيطية التي تتطفل على الخيول. ومع ذلك، فقد ظل مفهومًا هامشيًا حتى سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على أهميته. وقد حدد العلماء الآن PDE في الكائنات الحية المختلفة، بما في ذلك الهدبيات وحيدة الخلية، والحشرات، والطيور المغردة.

لا تؤكد دراسة ديلاتر وجود PDE فحسب، بل توفر أيضًا نظرة ثاقبة للآليات الكامنة وراءه. ومن خلال فهم PDE ووظائفه المحتملة، يمكن للباحثين كشف العلاقة المعقدة بين الخلايا وجينوماتها، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث التطوري.

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