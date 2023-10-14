ديناصور مصري صغير يُدعى "إيجاي سيمخو" يسد الفجوة في تاريخ الديناصورات

تمت تسمية نوع جديد من الديناصورات بعد ما يقرب من خمسين عامًا من اكتشاف حفرياتها في الصحراء الغربية بمصر. يُعرف الديناصور، وهو تيتانوصور، رسميًا الآن باسم "Igai semkhu"، وهو ما يعني "رب الواحة المنسي" باللغة المصرية القديمة. وقد عاش منذ ما يقرب من خمسة وسبعين مليون سنة فيما يعرف الآن بواحة الخارجة.

وحصل التيتانوصور الصغير، الذي يقدر طوله بما بين 33 إلى 50 قدمًا، على اسمه الرسمي في يوليو 2023 ونُشرت المعلومات في مجلة علم الحفريات الفقارية. إن اكتشاف "إيجاي سيمخو" يسد الثغرات في فهمنا لتاريخ الديناصورات.

اكتشف الباحثون الألمان الحفريات في الأصل عام 1977، لكنها ظلت منسية لسنوات عديدة حتى قرر ماثيو لامانا وفريقه إعادة فحصها. وتحدد أن "إيجاي سيمخو" ينتمي إلى مجموعة جديدة من ديناصورات التيتانوصور، وهي ديناصورات آكلة للأعشاب ذات رؤوس صغيرة، وأعناق طويلة، وأجسام كبيرة.

خلال الفترة التي عاش فيها "إيجاي سيمخو"، كانت معظم الصربوديات قد اختفت بالفعل، وكانت التيتانوصورات هي الفرع الوحيد المتبقي من الصربوديات. تتنوع أحجام التيتانوصورات، حيث تتراوح من صغيرة مثل البقرة إلى كبيرة مثل الحوت الأحدب. واستنادًا إلى حجم عظام الساق، تشير التقديرات إلى أن طول "إيجاي سيمخو" كان بطول حافلة مدرسية تقريبًا.

إن ندرة الحفريات ذات الصلة تعني أن معرفتنا بتاريخ الديناصورات محدودة، خاصة في قارة أفريقيا. هناك فجوة كبيرة في فهمنا لتاريخ الديناصورات على مدى الثلاثين مليون سنة الماضية، وخاصة في أفريقيا. ويرجع ذلك إلى قصر الوقت نسبيًا الذي قضاه علماء الحفريات في استكشاف القارة والصعوبات في الوصول إلى المواقع الأحفورية.

وتعتبر "إيجاي سيمخو" واحدة من أكثر حفريات الديناصورات اكتمالا التي تم اكتشافها في أفريقيا على الإطلاق، على الرغم من كونها مجزأة. يعد اكتشافه إضافة مهمة لفهمنا لتاريخ الديناصورات ويسد فجوة قيمة في معرفتنا.