تشير الأدلة إلى أن الحيوانات البحرية القديمة ربما ساعدت في تشكيل تطور الخلايا العصبية

تستكشف دراسة حديثة نُشرت في مجلة Cell تطور الخلايا العصبية في الحيوانات، مع التركيز على الحيوانات البحرية ذات الحجم المليمتر. اكتشف الباحثون في مركز تنظيم الجينوم في برشلونة أن الخلايا الإفرازية المتخصصة الموجودة في البلاكوزونات يمكن أن تكون مقدمة للخلايا العصبية في الحيوانات الأكثر تعقيدًا.

Placozoans هي مخلوقات بسيطة تفتقر إلى أجزاء أو أعضاء الجسم. يبلغ حجمها تقريبًا حجم حبة رمل كبيرة وتتغذى على الطحالب والميكروبات في البحار الضحلة الدافئة. وتشير التقديرات إلى أن هذه الحيوانات ظهرت لأول مرة على الأرض منذ حوالي 800 مليون سنة، وهي واحدة من السلالات الخمسة الرئيسية للحيوانات.

استخدم الباحثون تقنيات جزيئية مختلفة ونماذج حسابية لرسم خريطة لأنواع الخلايا المختلفة في البلاكوزونات وفهم كيفية تطورها. لقد أنشأوا "أطالس الخلايا" التي سمحت لهم بتحديد مجموعات أو "وحدات" من الجينات المرتبطة بأنواع معينة من الخلايا. ومن خلال مقارنة الأنواع المختلفة، أعادوا بناء كيفية تطور هذه الخلايا مع مرور الوقت.

وكشفت الدراسة أن البلاكوزونات لديها تسعة أنواع من الخلايا الرئيسية متصلة بأنواع الخلايا المتوسطة التي تنتقل فيما بينها. وتنمو هذه الخلايا وتنقسم لتحافظ على التوازن اللازم لحركة الحيوان وتناول الطعام. ومن المثير للاهتمام أن الباحثين اكتشفوا مجموعة متميزة من الخلايا الببتيدرية في البلاكوزونات التي تتشابه مع الخلايا العصبية. لم يتم العثور على أوجه التشابه هذه في الحيوانات الأخرى المتفرعة مبكرًا، مثل الإسفنج أو الهلام المشط.

ووجد الباحثون أن الخلايا الببتيدرجية في البلاكوزوانات تتمايز بشكل مشابه لعملية تكوين الخلايا العصبية في الحيوانات الأكثر تقدمًا. لديهم أيضًا وحدات جينية مطلوبة لسقالة ما قبل التشابك العصبي للخلية العصبية، والتي تسمح لهم بإرسال الرسائل. ومع ذلك، فإنها تفتقر إلى المكونات اللازمة لاستقبال الرسالة العصبية أو لتوصيل الإشارات الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن أنواع خلايا البلاكوزوان تتواصل مع بعضها البعض باستخدام بروتينات محددة تسمى GPCRs والببتيدات العصبية، على غرار كيفية تواصل الخلايا العصبية باستخدام الببتيدات العصبية في العمليات الفسيولوجية المختلفة.

تشير النتائج إلى أن تطور الخلايا العصبية بدأ منذ حوالي 800 مليون سنة مع ظهور الخلايا الإفرازية في البلاكوزونات. مع مرور الوقت، اكتسبت هذه الخلايا وحدات جينية جديدة سمحت بتطوير سقالات ما بعد التشابك العصبي، والمحاوير، والتشعبات، والقنوات الأيونية، مما أدى إلى تكوين خلايا عصبية حقيقية.

تلقي هذه الدراسة الضوء على المراحل المبكرة من تطور الخلايا العصبية وتقدم نظرة ثاقبة لأصول الأجهزة العصبية المعقدة التي نراها في الحيوانات الأكثر تقدمًا اليوم.

مصادر:

– [مجلة الخلية](https://cell.com)

– [مركز تنظيم الجينوم](https://www.crg.eu/)