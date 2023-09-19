تطور الخلايا العصبية: رؤى من Placozoans

توصل باحثون من مركز تنظيم الجينوم في برشلونة إلى اكتشاف مهم فيما يتعلق بتطور الخلايا العصبية. ركزوا دراستهم على البلاكوزونات، وهي كائنات بحرية بحجم ملليمتر، ووجدوا أن الخلايا الإفرازية المتخصصة في هذه الحيوانات القديمة ربما تكون قد أدت إلى ظهور خلايا عصبية في كائنات أكثر تعقيدًا.

Placozoans هي مخلوقات بسيطة ظهرت لأول مرة على الأرض منذ حوالي 800 مليون سنة. هذه الحيوانات الصغيرة ليس لها أجزاء أو أعضاء في الجسم، وتعيش عن طريق رعي الطحالب والميكروبات. اكتشف الباحثون أن الخلايا الببتيدرجية في البلاكوزوانات تظهر إشارات لتكوين الخلايا العصبية وتمتلك وحدات جينية مشابهة للهياكل العصبية قبل التشابك العصبي. تستخدم هذه الخلايا أيضًا نظام اتصال مشابهًا للعمليات التي يحركها الببتيد العصبي الموجودة في الخلايا العصبية.

تضمنت الدراسة رسم خرائط لأنواع الخلايا المختلفة في البلاكوزونات وتحليل خصائصها ووحداتها الجينية. وكشف البحث أن خلايا البلاكوزوان تتمايز عن الخلايا الظهارية السلفية من خلال إشارات تشبه تكوين الخلايا العصبية. لديهم أيضًا وحدات جينية ضرورية لسقالة ما قبل التشابك العصبي للخلية العصبية. ومع ذلك، فإنها تفتقر إلى المكونات اللازمة للطرف المتلقي للرسالة العصبية وغير قادرة على توصيل الإشارات الكهربائية.

إن أوجه التشابه بين الخلايا الببتيدرجية في البلاكوزوانات والخلايا العصبية ملحوظة. تمتلك هذه الخلايا العديد من الخصائص المشتركة مع الخلايا العصبية البدائية، مما يشير إلى أنها قد تكون نقطة انطلاق تطورية نحو تطور الخلايا العصبية.

يتحدى هذا الاكتشاف المفاهيم السابقة حول تطور الخلايا العصبية ويشير إلى أن أسس الخلايا العصبية بدأت تتشكل منذ 800 مليون سنة. من وجهة نظر تطورية، ربما تكون الخلايا العصبية المبكرة قد بدأت كخلايا إفرازية ببتيدرجية مشابهة لتلك الموجودة في البلاكوزوانات. وبمرور الوقت، اكتسبت هذه الخلايا وحدات جينية جديدة وتطورت إلى أنظمة عصبية معقدة لوحظت في الحيوانات الأكثر تقدمًا.

في حين أنه لا يزال هناك المزيد لنتعلمه عن القصة التطورية للأنظمة العصبية، فإن هذا البحث يوفر رؤى قيمة حول أصول الخلايا العصبية. يثير وجود التشابه الجزيئي بين الخلايا البلاكوزوانية والخلايا العصبية تساؤلات حول مسار تطور الخلايا العصبية والخصائص الفريدة للسلالات الحيوانية المختلفة.

المصدر: مركز تنظيم الجينوم