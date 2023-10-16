يُظهر مصنع الدقيق المائي الصغير إمكانية إطعام رواد الفضاء في المهام المستقبلية

اكتشف الباحثون الذين يدرسون طرق دعم رواد الفضاء في البعثات المستقبلية إمكانات نبات صغير يسمى الدقيق المائي. على الرغم من كونها أصغر من رأس الدبوس، فقد أظهرت مجموعات من نباتات المساحيق المائية القدرة على تحمل جاذبية الأرض 20 مرة. هذا التحمل للضغوط العالية يجعل من مسحوق الماء مرشحًا رئيسيًا لتغذية رواد الفضاء وتوليد الأكسجين بكفاءة في الفضاء.

يعتبر الدقيق المائي، أصغر نبات مزهر على وجه الأرض، يشبه طحلب البط الأكثر شهرة ويوجد عادة في تايلاند وأجزاء أخرى من آسيا. ولدراسة استجابة النبات لمستويات متفاوتة من الجاذبية، وضع باحثون من جامعة ماهيدول في تايلاند عينات من دقيق الماء في حاويات مجهزة بمصابيح LED لمحاكاة ضوء الشمس الطبيعي. ثم تم تحميل هذه الحاويات على جندول الطرد المركزي، حيث ازدهرت النباتات المائية تحت جاذبية الأرض 20 مرة.

إن البنية الفريدة للدقيق المائي، والتي تتكون من كرة تطفو على سطح الماء دون جذور أو سيقان أو أوراق، تسمح للباحثين بمراقبة تأثيرات الجاذبية بشكل مباشر على نموها وتطورها. يوضح تاتبونج تولياناندا، قائد فريق جامعة ماهيدول، أن بساطة دقيق الماء ومرونته تجعله مرشحًا مثاليًا لدراسة كيفية تكيف النباتات مع مستويات الجاذبية المتغيرة.

يعد فهم كيفية استجابة النباتات للجاذبية أمرًا بالغ الأهمية للبعثات الفضائية طويلة الأمد في المستقبل، حيث يعد وجود مصدر غذائي مستدام وتوليد الأكسجين الفعال أمرًا حيويًا. يمكن أن تساهم نتائج هذه الدراسة في تطوير موائل فضائية ذاتية الاكتفاء، مما يسمح لرواد الفضاء بزراعة طعامهم وإنتاج الأكسجين أثناء استكشاف الكون.

ومن خلال تسخير إمكانات المساحيق المائية، يتخذ العلماء خطوات كبيرة نحو ضمان نجاح البعثات الفضائية المستقبلية. يمكن أن تلعب قدرة هذا النبات الصغير على التكيف والمرونة دورًا حاسمًا في إنشاء موائل رواد فضاء مستدامة ومكتفية ذاتيًا خارج الأرض.

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